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国航接最后一批185名国家援鄂医疗队员回京

2020年04月15日19:10  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月15日电 （记者乔雪峰） 4月15日，国航迎接最后一批185名国家援鄂医疗队员返京，这些来自北京协和医院的医疗队员搭乘国航CA042包机从武汉天河机场起飞，14时54分，CA042航班平稳降落在北京首都国际机场。至此，国航圆满完成5架援鄂医疗队返回北京的包机任务，正如出发时的承诺“一个不少，全部接回家”。

在随后的欢迎仪式上，跑道两旁六辆消防车两两相对，喷射出高耸的三道水门，以民航最高礼遇——“过水门”为归来的英雄接风洗尘。

据了解，接到包机任务后，国航高度重视，将医疗队返京运输当作“最优先级”进行保障。组织各部门召开保障协调会，第一时间制定运输保障方案，确定包机计划，沟通相关单位，严格检查航班安全运行及疫情防控措施的各个环节，确保包机航班任务圆满完成。

国航各单位员工积极报名执行保障任务，多位机组成员曾参加运送援鄂医疗队的航班。国航湖北分公司也按照VVIP级别保障航班，选派业务素质过硬的党员、干部、骨干，充分做好与机场对接和协调，全程专人引导，确保医护人员和托运行李顺利登机，温暖医疗队员的归家路。

截至4月15日，国航从北京共派出5架包机前往武汉，接回1038名医疗队员。中航集团（包括旗下的国航、山航、深航、大连航、内蒙航等）已执行援鄂医疗队包机任务104班，累计运送近11000人。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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