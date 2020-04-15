原标题：上海：织好“两张网”打造超大城市治理现代化

上海市大数据中心。 王子涛 摄

中新网上海4月15日电 (王子涛)政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”的建设，正成为城市治理的“牛鼻子”，助力“高效办成一件事”“高效处置一件事”。上海近日召开工作推进大会，部署“两张网”同步升级。

作为上海首创的政务服务品牌，“一网通办”上线一年多以来，已接入服务事项2312项，个人实名用户数达2186万，市民企业办事越来越“像网购一样方便”。

如今，随着复工复产复市有序展开，越来越多的市民开始走出家门，口罩与“绿码”成了出门标配。据了解，2月17日，以红、黄、绿三色标示用户健康风险状况的“随申码”上线。在街道社区、企业园区、政务大厅、商场医院，“绿码通行”已成为上海市民的新习惯。截至3月底，“随申码”已累计使用超3.7亿次，用码人数超1441万人。

“像网购一样”方便，是对政府效能的要求，更是营商环境的改善。记者了解到，以往开一家饭店，至少要涉及市场监管、酒类专卖、绿化市容、消防4个部门的6个审批事项，跑动6次，提交31份材料，耗时58个工作日。如今，历经“一网通办”的“一件事一次办”改革后，现在想要开一家饭店，只需跑一次，提交12份材料，10个工作日就能办结，截至目前办件量已达1.2万件。

如今，作为“一网通办”的推进主体，上海市大数据中心正聚焦数据整合和应用，协调各区、各部门形成合力，突破数据汇聚共享的瓶颈，让“群众跑腿”变为“数据跑路”，也不断推动“一网通办”从“能办”向“好办”转变，网上办事比例从最初10%左右上升至如今的40%。

未来，“一网通办”要在更高效、更便捷、更精准上下功夫，“一网统管”要坚持“一屏观天下、一网管全城”。上海将加快推进“一网通办”“一网统管”两张网建设，为实现“两手抓、两手硬、两手赢”提供强大支撑，为提高超大城市治理现代化水平作出更大贡献。(完)

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