净利119.4亿日赚超3200万 京沪高铁上市首份年报来了

中新经纬客户端4月15日电 “中国高铁第一股”京沪高铁4月15日晚间发布上市首份年报，2019年实现营收329.4亿元，同比增长5.72%；净利润119.4亿元，同比增长16.48%；拟10派0.528元。粗略计算，京沪高铁日赚约3260万元。
从资产负债表来看，截至报告期末，京沪高铁货币现金有92.7亿元，应收账款12亿元，占总资产的比例0.68%，公司现金流较好，流动资产共计108.1亿元。
京沪高铁2019年年报截图
年报显示，2019年，京沪高速铁路全线运送旅客2.15亿人次，占全国铁路旅客发送量的6.0%；客运周转量完成956.1亿人公里，占全国铁路客运周转量的6.58%。
公司担当列车全年运送旅客5333万人，较上年5398万人减少65万人，减幅1.21%。全线开行列车18.73万列，较上年17.25万列增加1.48万列，增幅8.58%；其中，公司担当列车3.60万列，较上年3.93万列减少0.32万列，减幅8.14%；其他运输企业担当跨线列车15.13万列，较上年13.32万列增加1.81万列，增幅13.59%。
京沪高铁于2020年1月16日登陆上交所。春运本是高铁公司一年中客运量最大、营收最多的时期，但上市之初京沪高铁就遭遇新冠肺炎疫情。
京沪高铁称，公司积极响应并执行国家对新冠疫情防控的规定和要求，预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司2020年的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。
顶着“最赚钱的铁路”光环的京沪高铁往年业绩如何？公开资料显示，京沪高铁在2016年、2017年、2018年营业收入分别为262.57亿元、295.55亿元、311.58亿元；净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元。
京沪高铁近3年业绩表现 Wind截图
(中新经纬APP)
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