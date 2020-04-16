新消费，释放潜能动力足(看！中国经济奋力突围⑦)

四月十五日，浙江省杭州市富阳区东洲街道在位于富春江中的新沙岛举办“味道山乡·田园餐桌”云直播、云旅游活动，通过网络平台展示当地的自然环境、山乡美食等。

新华社记者 徐 昱摄

在重庆市沙坪坝区三峡广场的新世纪凯瑞商都，销售员正进行网络直播。

孙凯芳摄（人民图片）

春和景明，中国消费市场也开始回暖。

瞧！商场街区，店面相继开业；景区公园，客流陆续增加；衣食住行用恢复往日便利，熟悉的城市正在回归。与此同时，新亮点也不少：企业转型，捕捉线上机遇；文娱直播，尽展“云”端精彩。个性化多样化需求千姿百态，新型消费加速发展。

把被抑制、被冻结的消费释放出来，把防疫期间催生的新型消费、升级消费培育壮大起来！疫情对中国消费领域一时冲击较大，但作为全球最大的消费市场之一，中国消费需求增长较快、持续成长性好、带动能力强的势头并未改变。

这不，各式消费逐渐回补，供需两端良性互动，市场主体积极挖潜，不断激发着人们对消费领域未来的想象。

“中国市场‘海阔鱼大’，疫情阻挡不了消费者对美好生活的向往”——

被冻结的消费逐渐复苏

江苏盐城欧风花街，小桥流水，商户错落，最近这里人气又旺起来。“现在日统计人流量过万了，商户运营恢复正常化，生意正在回流。”物业现场负责人张先生目睹了这一变化。

在北京，市民罗静春节后第一次下单家政上门服务。“我在APP平台上预约，一位从甘肃老家回京复工、隔离期满的阿姨接了单。手机出示健康码，统一制式的口罩、手套‘全副武装’，让人放心。”罗静说，宅家这么久，生活服务又回正轨啦！

复工复产，开门营业，各地商流逐渐攀升。中国百货商业协会4月13日发布数据，全国超八成受访商场100%复工，商场客流和销售额回升明显。在上海，超九成家政企业已复工；在山西，餐饮复工率达89.3%……

各地五彩缤纷的促销活动，也在为市场加温。青岛开启“百日万店消费季”；福州启动文旅产品网络消费季；浙江嘉兴举办购物节，推出一元游景区、一折住星级酒店、一元吃海鲜等诸多优惠。据银联商务统计，清明假期全国住宿、餐饮行业日均交易额比3月中下旬分别增长11.5%和10%，已恢复至去年同期约五成水平。

“全国4000家门店，1万多员工，每月1亿元左右的成本！这么大的困难，我坐得住吗？”疫情暴发之初，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司的门店开不了业，董事长钱金波焦心不已。

“必须活下去！”2月7日，红蜻蜓火速搭建线上商城，把门店搬到网上，5000名导购转型线上，钱金波带头在微信朋友圈卖鞋。第六天，线上销售突破100万元，接着是150万、200万……“转起来了，盘活了，有希望了！”

14亿人的消费大市场，需求一直都在，关键是如何激活和拉动。

宅家防疫，化妆品“凉”了吗？不，“口罩妆打造”“口罩肌护理”备受欢迎。欧莱雅在旗下20个品牌的各大平台推出美妆“云课程”“云咨询”，附送在线虚拟试妆、在线肌肤检测等“非接触”式服务。3月以来，销售回暖已很明显，一款巴黎卡诗发膜首次亮相就“秒光”。4月9日，去年进博会上的首展品牌Urban Decay正式进军中国大陆市场。

“疫情阻挡不了中国消费者对美好生活的向往。中国市场‘海阔鱼大’，长期向好的基本面不会变。”欧莱雅中国总裁费博瑞说。

对中国消费复苏的看好、对市场长期发展的信心，引得外企争相加码布局。星巴克宣布一期投资9亿元，在华建设咖啡烘焙工厂；罗森今年对中国市场再增资2亿元；沃尔玛旗下山姆会员商店将在上海设立旗舰店，预计2021年开门营业……

奥地利《维也纳日报》网站报道称：“中国工厂复产，商店开门营业，铁路货运回归正常，航空运输和船运也在恢复。”国际媒体敏锐捕捉到中国市场的积极信号。

直播带货、线上采买、无接触配送、生鲜电商、5G远程诊疗——

新的消费需求势不可挡

3月22日清晨，浙江舟山码头。潇潇春雨中，巨大的渔网从海中缓缓提起，船老大张聪炳瞟了一眼，知道这次稳了！哗的一声，上千斤海鱼瞬间“鱼贯而下”。

丰收如往年，不同的是，老张身后多了一个直播镜头。“听说观众至少10万人，我捕了20多年鱼，也没多少人上过我的船呢！”老张原本还担心扑空，结果一网上来，好家伙！“买买买”刷爆屏幕。这场90分钟的直播，卖出了6万斤小黄鱼和4万多单带鱼，销售额破百万元。

眼下“大火”的直播带货、线上采买，见证着消费新模式蓬勃兴起。

蒜泥互动是一家提供直播、短视频服务的企业，随着3月全面复工，首先赶上了“三八节”这个重要的电商节点。“客户需求激增，许多原来做外贸的、主攻线下的纷纷转战线上，这正是我们拓展业务的好时候。”公司总经理齐蕾介绍。

今年前两个月，全国实物商品网上零售额逆势增升，占社会消费品零售总额比上年同期提高5个百分点，达21.5%。线上线下融合发展意愿增强，推促供给结构日益升级。

疫情之下，新的需求和商机势不可挡。

近日，线上文娱开启了退休职工老赵的新生活。“反正出门少，就在家琢磨点新爱好。”老赵头一次在直播平台订阅了在线书法课程，配齐文房四宝，摆开架式学起来。“本以为一把年纪玩不转互联网了，没想到也能行。身边老朋友线上学烹饪、学健身的，都有！”

需求就是增长机会。数据显示，疫情发生以来，教育文娱类APP每日活跃用户数大涨46%；爱奇艺、芒果TV、腾讯视频平台会员环比增长数倍。

消费升级也在翻开新的一页。

“早买早享受，未来是5G的世界。”3月初，北京姑娘张水涵在网上抢购了一部最新款5G手机。产品迭代更新提速，人们追赶科技潮流，有力牵引着消费升级。目前，中国移动5G手机用户数已超1000万。

2月18日，小米某款手机首次开卖仅55秒，全平台销售额就破了2亿元。小米集团董事长雷军认为，这说明高品质电子产品的消费需求依然旺盛，提振了全行业的信心。

还有无接触配送、生鲜电商、5G远程诊疗……防疫期间，它们给消费百态平添了亮色。美国全国广播公司财经频道称，中国发达的电子商务和物流，在这场全民战疫行动中发挥了显著作用。

“抗击疫情的同时，中国在危中寻机，培育发展新业态，创造和满足消费新需求，消费的刚性和韧性还将进一步显现。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍说。

政策助跑，体量巨大，需求多元，供给优化——

消费升级还有很大潜力

中国消费马车加速奔跑，也得益于政策给力。

“真是随买随减”“相当于直接打了七五折”“用券消费，人气挺火”……近期，不少网友晒出消费券。在浙江、河南、江苏、广东等多个省份，上亿元消费券投放市场。据杭州市商务局统计，消费券发放后的56小时，拉动消费4.53亿元，同时段兑付政府补贴2893万元，拉动效应达15倍。

消费者享实惠，商户也有“红包雨”。童鹏经营着一家西餐厅，疫情发生后，所在商场第一时间响应号召，阶段性免除旗下商户租金和物业费，他省下一笔近2万元的成本。“商场为商户减租，政府给商场补贴，大家负担都减了，轻装上阵。”童鹏说。从减免房租、物业、水电杂费，到给予增值税税收优惠、定向增加低息贷款，各地亮出实招硬招，帮全国8000多万个体工商户抵御寒意。

稳住消费大盘，还要牵住消费“牛鼻子”。

长安汽车3月售出13.9万辆，环比大增385.8%；吉利汽车售出7.3万辆，环比增长245%……3月，车市回暖趋势初现。作为家庭大件，汽车是消费重头。现在，新政来了！新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税两项优惠再延长2年。“这将有助于拉动汽车消费，对冲疫情影响，同时支持相关行业企业加快复工复产。”财政部经济建设司司长孙光奇说。

就在近日，大众汽车表示拟增加中国工厂的产能，现有22家工厂也已复产。“复苏的暖流正在重返中国市场。”大众汽车中国业务负责人说。

鼓励家电下乡，支持街区数字化改造，提升文旅休闲供给，继续放大夜间经济……支持政策纷至沓来，助跑消费。富达国际证券研究主管赛尔特认为：“疫情终将逐渐消退，对世界其他地方而言，中国的消费复苏具有借鉴意义。”

扩大消费的底气，更在于惊人的潜力。

体量足够庞大——2019年中国零售市场总额超过40万亿元，消费连续6年成为经济增长第一拉动力，全球人口最多的消费市场、全球规模最大的中等收入群体正迸发着海量而多元的需求。

供给不断优化——新兴业态快速壮大，在线消费、融合发展推高新的增长。开放之门越开越大，吸引全球好货走进万户千家的“购物筐”。

“从中长期发展趋势看，中国居民消费增长潜力和优化空间巨大。”国家统计局贸易外经司司长蔺涛说。

这潜力，这空间，不仅仅在时尚现代的一二线城市，更在广阔无际的县镇乡村。

“小店”老板们体会最深。王敏在黑龙江绥棱县双岔河镇一家苏宁零售云店主营家电产品，自己也是镇上资深的“家电专家”。最近，她将销售发展到线上，好多熟人乡亲来咨询，短短20天成交700多单。这类故事还不少，在江苏南通河口镇，宗老板3月份线上销售63万元；在河北唐山采亭桥镇，店长晓月自4月以来加大线上售货力度，销售额已超55万元……光是3月31日一天，苏宁零售云店在全国县镇市场又新开80家门店。插上数字科技的翅膀，小镇商家跃跃欲试，心气很足。

人们爱生活、盼升级，市场新意浓、潜力大，回暖的中国消费令人期待！

(责编：杨光宇、曹昆)