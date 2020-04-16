有些快递包装可以瘦瘦身（说道·我们的绿色生活③）

让商品包装合理、适度，不是快递业一个行业可以完成的任务，需要生产、销售、配送全链条协力配合

网购一本杂志，打开快递信封发现，里面还用塑料袋把杂志包了一层；从某生鲜电商采购蔬菜水果，收到货后居然看见，每根香蕉都单独套着塑料包装袋！而那种网购一件衣服，塑料袋、纸盒加快递袋包上四五层的情况，就更是常见了。那些过度的包装，可以瘦瘦身。

过度包装是个老话题。早些年，消费者诟病的主要是月饼、茶叶等有礼品价值的商品被过度包装，华而不实且浪费资源。为此，国家标准委员会等部门专门出台了国家标准来规范相关行为。近年来，随着电子商务发展，网购中的过度包装再次受到关注。

2019年，我国快递业共配送快件超过600亿件，使用的编织袋、塑料袋、包装箱等包装材料数以十亿计，胶带的卷数以亿计。

如此巨大的资源消耗，要求我们探索出更加绿色节约的包装与配送方式。国家邮政局发布《快递业绿色包装指南（试行）》，要求推进快递绿色包装工作，逐步实现包装材料减量化再利用。一些快递企业和电商平台已经做出了探索：研发更为环保的包装材料，并做出“共享快递盒”等提升快递包装利用率的尝试，鼓励消费者送还快递纸箱等。

但是，目前为止，网购时过度包装的情况仍然屡见不鲜。很大程度上，销售、配送环节的过度包装是出于减少运输损耗的考虑，以及由此带来的消费者对产品如何评价的考量。其实，对快递包装的要求，和产品从生产到消费者手中的每一个环节都有关系。比如杂志，是否可以把快递单贴在杂志自带的塑料袋上直接配送，或是不给杂志套塑料袋，直接装快递信封呢？这样，既适度保护，又节省资源。

告别过度包装，不是快递业一个行业可以完成的任务，需要生产、销售、配送全链条协力配合。我国已成为世界上发展最快、最具活力的新兴寄递市场，应该鼓励和支持相关行业的龙头企业发起、组织、参与包装减量化的探索。与此同时，消费者也应转变观念，不能认为包装层数多就是商品精致或商家服务好，应将关注力更多聚焦到产品本身，至于包装，适度就好。

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 14 版）

(责编：杨曦、孙阳)