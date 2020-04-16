搬得出 稳得住 能致富（快评）

“让易地搬迁的群众留得住、能就业、有收入，日子越过越好。”易地扶贫搬迁是脱贫攻坚的重要举措，也是让贫困群众安居乐业的有效办法。

目前，“十三五”规划的易地扶贫搬迁建设任务已基本完成，920万人通过搬迁实现脱贫。在搬迁安置点，配套设施不断完善，出行、用水、看病、上学问题逐一有效解决，搬迁户生活条件显著改善。

易地扶贫搬迁，“搬得出”是关键，“稳得住、能致富”是硬道理。在抓好疫情防控的同时，各地全力推进搬迁安置和后续扶持各项工作，让群众搬迁之后再“扎根”，踏实过上好日子。因地制宜发展扶贫产业，积极增设扶贫车间，贫困群众端稳饭碗，勤劳致富；完善基本公共服务，做好社区管理、社会融入工作，搬迁群众创造美好新生活。

易地扶贫搬迁让群众脱贫有劲头，生活有奔头。

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 10 版）

(责编：杨曦、孙阳)