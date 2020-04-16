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发挥消费券的杠杆效应（一线视角）

谢卫群

2020年04月16日08:28  来源：人民网－人民日报
 

　　最近这段时间，浙江杭州、安徽合肥、江苏南京等地，陆续发布了消费券政策。这个被视为“真金白银”的及时举措，有效提振了居民消费的信心，在恢复生产生活秩序的过程中发挥了重要作用。

　　新冠肺炎疫情发生以来，许多行业为有效防控疫情不得不按下“暂停键”。国家统计局的数据显示，今年前两个月，全国社会消费品零售总额同比下降20.5%，其中，餐饮收入同比下降43.1%。本是春节假期的消费旺季，不少商家却遭受了不小的损失，有的还要退还此前的预收订金。特别是线下商业零售、餐饮、文化、旅游、住宿等服务业，更是受到明显的影响。

　　为了减轻企业负担，促进市场回暖，各地各级政府都作出了许多努力。比如在上海，先后推出了缓交社保、减税、减息、减免房租等一系列措施，给不少企业带来一场“政策及时雨”。如果说减税、减息、降费、减租是针对企业的话，发放消费券则主要针对消费者。只有充分促进居民消费，才能让企业获得更多的市场机会，从而培育更多生机。

　　复工就是稳就业，复产就是稳经济。发放消费券，是政府拉动消费的临时性激励措施，也是助推消费、提振企业信心的一大“利器”。复工复产复市如果遭遇消费不足，就会缺少新的订单，企业即使开工也会面临新的损失，就业也会受到影响。通过一些短期刺激政策来促进消费，能有效激发因疫情影响而暂时蛰伏的消费需求，进而为加快复工复产奠定订单基础。

　　事实上，这也从侧面证明了中国经济巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。我国消费市场增长速度快、持续成长性好、带动能力强，消费对经济发展具有基础性作用，连续多年成为我国经济增长的第一拉动力。在杭州，从发放之日起到4月2日，短短几天使用消费券的订单总额就达12.46亿元。可见，消费券是一个有力杠杆，可以撬动消费潜能持续释放。

　　消费券有提振经济的作用，但是如何分发、如何让有限的扶持资金效用最大化，大有讲究。从各地实践看，一方面，消费券实现了从纸质版向数字化的发展，增加了可追溯功能，更能体现公平公正的原则；另一方面，通过实名制解决了以往无法实现的精准分发与精准消费难题，可以“一城一策”“一业一策”，甚至向特定人群发放，有效激发消费热情、提高消费能力，激活一池春水。

　　从长远来看，消费券的后续效应也值得关注。比如以消费券为契机，促进中小企业向数字化转型。目前，不同行业的数字化建设差异较大。这次消费券的分发和使用，将促使更多企业实现线下线上共营。在数字基建的过程中，也会产生更多新的岗位、新的就业，值得期待。

　　当前，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧。越是这个时候，越要着力扩大国内需求、挖掘国内市场潜力。充分利用消费券的杠杆效应，把在疫情防控中被抑制、被冻结的消费需求释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到强劲回补，我们就一定能把疫情造成的损失降到最低限度，为经济发展注入强劲动力。

　　（作者为本报上海分社记者） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月16日 05 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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