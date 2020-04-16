“安心游”带动旅游复苏（旅游漫笔）

“在家憋了太久了，想出门散散心”“戴着口罩去踏青”……前不久的清明节是抗疫以来第一个小长假，许多地区推出“免费游”提振旅游市场，多个景区游客量明显增多。

美团研究院日前发布的《2020年清明节旅游消费复苏大数据报告》中显示，今年清明节小长假期间，国内旅游行业复苏明显加快，本地游、本省游火爆，“安心住”“安心玩”受到游客的青睐。

此前，美团联合超20万“安心住”酒店与民宿和超过3200家“安心玩”景区启动了为期3个月、覆盖全国超350个城市的“安心出游节”，以“安心”促进旅游消费加速复苏。

安心游之所以为游客所喜爱，在于其既能满足大家对走出家门的渴望，又能保证出游期间的安全。此外，安心游更注重改进旅游的服务，这也与大家对提升旅游体验的需求相契合。

该报告分析指出：清明节期间，“安心住”酒店间夜量增速是非安心住酒店增速的1.6倍，“安心住”民宿订单涨幅是非安心住房源的1.7倍，“安心玩”景区流量涨幅是非安心玩景区的2.1倍。

事实证明，让游客玩得放心，住得安心，能够有效提振旅游消费。

安心游是目前旅游业提升服务、塑造口碑的好方式。受疫情影响，景区没有往日那么多的游客，可以更好地改善景区服务，探索开发更多让游客喜爱的旅游项目。

安心游不仅能给游客带来更佳的旅游体验，也是给统筹复工复产和防控疫情上的一道保险，这也给旅游消费的可持续提供了必要的保证。

从长远看，安心游也能给未来旅游行业的转型升级提供宝贵的经验。推出更为便利、人性化的服务，从单一门票经济到更多聚焦游客的多元化消费场景，目前的许多尝试将在今后发挥更大的作用。

随着疫情防控形势日渐向好，可以预见，将会有越来越多的人出游。为了确保旅游景区安全有序开放，让游客玩得更安心，文化和旅游部、国家卫生健康委不久前联合印发了《关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知》，其中明确指出，疫情防控期间，旅游景区只开放室外区域，室内场所暂不开放，接待游客量不得超过核定最大承载量的30%，收费景区在实施临时性优惠政策前要做好评估，防止客流量超限。

所有措施的核心要义，就是要保证旅游的健康安全。景区实现复工复产和防控疫情并不矛盾。实现安心游需要景区更加用心的努力，针对景区出入口、候车区等容易拥堵的节点，可以进一步优化管理，让安心游成为旅游消费复苏的动力。

(责编：杨曦、孙阳)