人民网>>财经

新消费，释放潜能动力足(看！中国经济奋力突围⑦)

本报记者 李 婕 汪文正

2020年04月16日08:39  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　四月十五日，浙江省杭州市富阳区东洲街道在位于富春江中的新沙岛举办“味道山乡·田园餐桌”云直播、云旅游活动，通过网络平台展示当地的自然环境、山乡美食等。
　　新华社记者 徐 昱摄

　　在重庆市沙坪坝区三峡广场的新世纪凯瑞商都，销售员正进行网络直播。
　　孙凯芳摄（人民图片）

　　春和景明，中国消费市场也开始回暖。

　　瞧！商场街区，店面相继开业；景区公园，客流陆续增加；衣食住行用恢复往日便利，熟悉的城市正在回归。与此同时，新亮点也不少：企业转型，捕捉线上机遇；文娱直播，尽展“云”端精彩。个性化多样化需求千姿百态，新型消费加速发展。

　　把被抑制、被冻结的消费释放出来，把防疫期间催生的新型消费、升级消费培育壮大起来！疫情对中国消费领域一时冲击较大，但作为全球最大的消费市场之一，中国消费需求增长较快、持续成长性好、带动能力强的势头并未改变。

　　这不，各式消费逐渐回补，供需两端良性互动，市场主体积极挖潜，不断激发着人们对消费领域未来的想象。

　

　　“中国市场‘海阔鱼大’，疫情阻挡不了消费者对美好生活的向往”——

　　被冻结的消费逐渐复苏

　　江苏盐城欧风花街，小桥流水，商户错落，最近这里人气又旺起来。“现在日统计人流量过万了，商户运营恢复正常化，生意正在回流。”物业现场负责人张先生目睹了这一变化。

　　在北京，市民罗静春节后第一次下单家政上门服务。“我在APP平台上预约，一位从甘肃老家回京复工、隔离期满的阿姨接了单。手机出示健康码，统一制式的口罩、手套‘全副武装’，让人放心。”罗静说，宅家这么久，生活服务又回正轨啦！

　　复工复产，开门营业，各地商流逐渐攀升。中国百货商业协会4月13日发布数据，全国超八成受访商场100%复工，商场客流和销售额回升明显。在上海，超九成家政企业已复工；在山西，餐饮复工率达89.3%……

　　各地五彩缤纷的促销活动，也在为市场加温。青岛开启“百日万店消费季”；福州启动文旅产品网络消费季；浙江嘉兴举办购物节，推出一元游景区、一折住星级酒店、一元吃海鲜等诸多优惠。据银联商务统计，清明假期全国住宿、餐饮行业日均交易额比3月中下旬分别增长11.5%和10%，已恢复至去年同期约五成水平。

　　“全国4000家门店，1万多员工，每月1亿元左右的成本！这么大的困难，我坐得住吗？”疫情暴发之初，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司的门店开不了业，董事长钱金波焦心不已。

　　“必须活下去！”2月7日，红蜻蜓火速搭建线上商城，把门店搬到网上，5000名导购转型线上，钱金波带头在微信朋友圈卖鞋。第六天，线上销售突破100万元，接着是150万、200万……“转起来了，盘活了，有希望了！”

　　14亿人的消费大市场，需求一直都在，关键是如何激活和拉动。

　　宅家防疫，化妆品“凉”了吗？不，“口罩妆打造”“口罩肌护理”备受欢迎。欧莱雅在旗下20个品牌的各大平台推出美妆“云课程”“云咨询”，附送在线虚拟试妆、在线肌肤检测等“非接触”式服务。3月以来，销售回暖已很明显，一款巴黎卡诗发膜首次亮相就“秒光”。4月9日，去年进博会上的首展品牌Urban Decay正式进军中国大陆市场。

　　“疫情阻挡不了中国消费者对美好生活的向往。中国市场‘海阔鱼大’，长期向好的基本面不会变。”欧莱雅中国总裁费博瑞说。

　　对中国消费复苏的看好、对市场长期发展的信心，引得外企争相加码布局。星巴克宣布一期投资9亿元，在华建设咖啡烘焙工厂；罗森今年对中国市场再增资2亿元；沃尔玛旗下山姆会员商店将在上海设立旗舰店，预计2021年开门营业……

　　奥地利《维也纳日报》网站报道称：“中国工厂复产，商店开门营业，铁路货运回归正常，航空运输和船运也在恢复。”国际媒体敏锐捕捉到中国市场的积极信号。

　　直播带货、线上采买、无接触配送、生鲜电商、5G远程诊疗——

　　新的消费需求势不可挡

　　3月22日清晨，浙江舟山码头。潇潇春雨中，巨大的渔网从海中缓缓提起，船老大张聪炳瞟了一眼，知道这次稳了！哗的一声，上千斤海鱼瞬间“鱼贯而下”。

　　丰收如往年，不同的是，老张身后多了一个直播镜头。“听说观众至少10万人，我捕了20多年鱼，也没多少人上过我的船呢！”老张原本还担心扑空，结果一网上来，好家伙！“买买买”刷爆屏幕。这场90分钟的直播，卖出了6万斤小黄鱼和4万多单带鱼，销售额破百万元。

　　眼下“大火”的直播带货、线上采买，见证着消费新模式蓬勃兴起。

　　蒜泥互动是一家提供直播、短视频服务的企业，随着3月全面复工，首先赶上了“三八节”这个重要的电商节点。“客户需求激增，许多原来做外贸的、主攻线下的纷纷转战线上，这正是我们拓展业务的好时候。”公司总经理齐蕾介绍。

　　今年前两个月，全国实物商品网上零售额逆势增升，占社会消费品零售总额比上年同期提高5个百分点，达21.5%。线上线下融合发展意愿增强，推促供给结构日益升级。

　　疫情之下，新的需求和商机势不可挡。

　　近日，线上文娱开启了退休职工老赵的新生活。“反正出门少，就在家琢磨点新爱好。”老赵头一次在直播平台订阅了在线书法课程，配齐文房四宝，摆开架式学起来。“本以为一把年纪玩不转互联网了，没想到也能行。身边老朋友线上学烹饪、学健身的，都有！”

　　需求就是增长机会。数据显示，疫情发生以来，教育文娱类APP每日活跃用户数大涨46%；爱奇艺、芒果TV、腾讯视频平台会员环比增长数倍。

　　消费升级也在翻开新的一页。

　　“早买早享受，未来是5G的世界。”3月初，北京姑娘张水涵在网上抢购了一部最新款5G手机。产品迭代更新提速，人们追赶科技潮流，有力牵引着消费升级。目前，中国移动5G手机用户数已超1000万。

　　2月18日，小米某款手机首次开卖仅55秒，全平台销售额就破了2亿元。小米集团董事长雷军认为，这说明高品质电子产品的消费需求依然旺盛，提振了全行业的信心。

　　还有无接触配送、生鲜电商、5G远程诊疗……防疫期间，它们给消费百态平添了亮色。美国全国广播公司财经频道称，中国发达的电子商务和物流，在这场全民战疫行动中发挥了显著作用。

　　“抗击疫情的同时，中国在危中寻机，培育发展新业态，创造和满足消费新需求，消费的刚性和韧性还将进一步显现。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍说。

　　政策助跑，体量巨大，需求多元，供给优化——

　　消费升级还有很大潜力

　　中国消费马车加速奔跑，也得益于政策给力。

　　“真是随买随减”“相当于直接打了七五折”“用券消费，人气挺火”……近期，不少网友晒出消费券。在浙江、河南、江苏、广东等多个省份，上亿元消费券投放市场。据杭州市商务局统计，消费券发放后的56小时，拉动消费4.53亿元，同时段兑付政府补贴2893万元，拉动效应达15倍。

　　消费者享实惠，商户也有“红包雨”。童鹏经营着一家西餐厅，疫情发生后，所在商场第一时间响应号召，阶段性免除旗下商户租金和物业费，他省下一笔近2万元的成本。“商场为商户减租，政府给商场补贴，大家负担都减了，轻装上阵。”童鹏说。从减免房租、物业、水电杂费，到给予增值税税收优惠、定向增加低息贷款，各地亮出实招硬招，帮全国8000多万个体工商户抵御寒意。

　　稳住消费大盘，还要牵住消费“牛鼻子”。

　　长安汽车3月售出13.9万辆，环比大增385.8%；吉利汽车售出7.3万辆，环比增长245%……3月，车市回暖趋势初现。作为家庭大件，汽车是消费重头。现在，新政来了！新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税两项优惠再延长2年。“这将有助于拉动汽车消费，对冲疫情影响，同时支持相关行业企业加快复工复产。”财政部经济建设司司长孙光奇说。

　　就在近日，大众汽车表示拟增加中国工厂的产能，现有22家工厂也已复产。“复苏的暖流正在重返中国市场。”大众汽车中国业务负责人说。

　　鼓励家电下乡，支持街区数字化改造，提升文旅休闲供给，继续放大夜间经济……支持政策纷至沓来，助跑消费。富达国际证券研究主管赛尔特认为：“疫情终将逐渐消退，对世界其他地方而言，中国的消费复苏具有借鉴意义。”

　　扩大消费的底气，更在于惊人的潜力。

　　体量足够庞大——2019年中国零售市场总额超过40万亿元，消费连续6年成为经济增长第一拉动力，全球人口最多的消费市场、全球规模最大的中等收入群体正迸发着海量而多元的需求。

　　供给不断优化——新兴业态快速壮大，在线消费、融合发展推高新的增长。开放之门越开越大，吸引全球好货走进万户千家的“购物筐”。

　　“从中长期发展趋势看，中国居民消费增长潜力和优化空间巨大。”国家统计局贸易外经司司长蔺涛说。

　　这潜力，这空间，不仅仅在时尚现代的一二线城市，更在广阔无际的县镇乡村。

　　“小店”老板们体会最深。王敏在黑龙江绥棱县双岔河镇一家苏宁零售云店主营家电产品，自己也是镇上资深的“家电专家”。最近，她将销售发展到线上，好多熟人乡亲来咨询，短短20天成交700多单。这类故事还不少，在江苏南通河口镇，宗老板3月份线上销售63万元；在河北唐山采亭桥镇，店长晓月自4月以来加大线上售货力度，销售额已超55万元……光是3月31日一天，苏宁零售云店在全国县镇市场又新开80家门店。插上数字科技的翅膀，小镇商家跃跃欲试，心气很足。

　　人们爱生活、盼升级，市场新意浓、潜力大，回暖的中国消费令人期待！

(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved