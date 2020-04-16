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点赞！抗疫复工的民企力量

李 婕

2020年04月16日08:39  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“紧急驰援，我们义不容辞！”“需要什么咱就生产什么！”“护好员工，守好生产，关键时刻不掉链子”……疫情发生以来，感人的声音响彻耳旁，太多的行动鼓舞人心。这当中，有一个规模不一般、力量不一般的群体——民营企业。

　　疫情发生以来，他们一方面积极筹措物资，助力抗击疫情；一方面有序复工复产，释放发展潜能，冲在疫情防控和经济发展“双线作战”的最前线。

　　民营经济贡献了全国50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业。这般能量，在防控疫情当下更是展露无遗。

　　捐款捐物，书写家国情怀。

　　一箱箱口罩、消毒液、防护服从四面八方汇聚到医护前线；联想的IT设备，美的、TCL和创维的家电，金牛管业的管道产品，火速抵达武汉火神山、雷神山医院；伊利、娃哈哈、禾丰牧业提供的牛奶、饮品、蔬果肉蛋，进入防控一线、医护家庭……

　　全国工商联统计数据显示，截至3月30日9时，全国共有110314家民营企业通过捐款捐物、设立基金、提供保险保障、租金减免、各种补贴等方式支持疫情防控，捐款172.14亿元，捐物价值118.83亿元，设立基金61.81亿元，其他类保险保障、租金减免、补贴等151.21亿元。

　　复工复产，挺起责任担当。

　　病毒检测产品需求大，春节期间，南京诺维赞生产研发几乎不停；口罩、消毒液、负压救护车有缺口，山东博科紧急研发转产，抗疫一线，民企制造给力。娃哈哈全国80多个生产基地已全面复工；三一集团复工率达100%；吉利整车制造工厂日产能恢复率100%，同时推动产业链复工复产，经济恢复，民企力量加速。

　　岂止是复工复产，疫情发生以来，许多民企身处民生保供最前线，生产经营一刻也不曾间断。

　　物美集团设立专项基金，平抑蔬菜等民生商品价格；美团增加优质供应商，增加净菜和半成品类商品；盒马携手兄弟行业，发起“共享员工”计划……特殊时期，他们支撑着城市运转。

　　人们也不会忘记，当农产品面临滞销难题时，一个个助农通道火速开启。通过淘宝、京东、苏宁、拼多多，一车车莲藕、柑橘、大虾、黄鱼从湖北、四川、山东、浙江发往全国各地，直抵消费者的餐桌。供需两端给力，莫过于此。

　　人们还不会忘记，当居家时间变多，学习、提升、娱乐都更依靠网络的时候，一个个免费资源快速开放。学而思培优推出免费公益课，累计为学生提供线上学习服务近700万人次；腾讯课堂、五八大学、智联招聘等54个平台免费提供职业技能培训资源；今日头条接连买下版权，请全国人民网上看电影。众志成城，莫过于此。

　　中国的民营企业，是在改革开放的浪潮中成长起来的，在市场竞争的磨练中壮大起来的。关键时刻，他们同样顶得住，上得去！民营企业，是中国经济社会发展不可或缺的力量！

(责编：杨曦、孙阳)
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