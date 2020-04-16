稳经济蓄动能 优化营商环境频出升级版

下好营商环境“先手棋”，才能下活经济发展“全盘棋”。当前，各地稳经济持续加码，优化营商环境也在全面发力。除了陆续出台地方版优化营商环境条例外，多地紧锣密鼓酝酿和制定细化版方案、意见等，频频推出优化营商环境“升级版”。通过在投资审批改革、贸易便利化、促进公平竞争等多方面谋突破，对内凝聚向心力，对外提升吸引力。

专家指出，地方优化营商环境展开竞速赛，更多实招落地可期。这有助于稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力，为推动经济高质量发展攒后劲蓄动能。

多地谋划营商环境大文章

近段时间，各地优化营商环境步伐不断加快，纷纷出炉优化营商环境的任务书、时间表和“施工图”。

4月14日，《无锡市优化营商环境行动方案2020》发布，该方案共包含18个方面60条具体措施，被称为无锡市优化营商环境3.0版。无锡市委副书记徐劼表示，此次发布的60条是在去年“80条”基础上，根据形势变化，聚焦重点领域，对标先进城市，着力推进各领域改革再突破、制度再完善、水平再提升。

无独有偶。上海市宝山区日前在发布今年重大产业项目时，同步推出《宝山区全面深化营商环境建设实施方案（3.0版）》《新一轮“1+9”政策（3.0版）》《宝山区进一步优化营商环境全力构建企业营商帮办体系3.0版》等三项新政，这也是宝山区迄今为止最全面、最系统、力度最大的营商政策。

多地谋划营商环境大文章的背后，既是《优化营商环境条例》落地的配套举措，也是稳经济蓄动能的重要支撑。如，青海省明确提出通过推动优化营商环境各项政策落地落细，充分激发市场主体活力和社会创造力，有效化解新冠肺炎疫情对企业投资生产经营的影响。

专家表示，通过不断优化营商环境，降低企业经营和发展的制度性交易成本，正成为对冲疫情不利影响的重要抓手。

“各地根据当前经济情况与地方发展实际，纷纷推出优化营商环境‘升级版’，既有利于解决企业在短期供给冲击中面临的用工、资金、订单等实际问题，尽快恢复和激发投资活力，也有利于吸引创业企业和创新人才，提升各地中长期发展的核心竞争力。”万博新经济研究院副院长、营商环境研究中心主任刘哲对《经济参考报》记者表示。

刘哲指出，从各地方案看，有的确定了营商环境优化的基本原则和思路，有的已经从条例制定，进入任务分解和执行落实阶段，并且明确优化的具体措施、改革目标和时间要求。总体来看，既体现了营商环境软硬并重的特点，也注重企业的实际需求，强调政府的服务作用和企业获得感的提升。

多个重点领域发力稳经济

栽好营商环境这棵“梧桐树”，才能吸引更多“金凤凰”。不少地方不断做大营商环境文章，在重点领域持续发力，特别是在投资审批改革、贸易便利化、促进公平竞争等多方面谋划新突破，激发民间投资潜力和活力，助力吸收外资稳定增长。

在投资审批改革方面，记者了解到，四川正酝酿出台关于推行企业投资项目承诺制的指导意见，推进企业投资项目承诺制改革，完善投资审批事项清单，2020年年底前实现投资审批事项线上并联办理、企业投资项目备案全程线上办理。

山东将印发《关于优化营商环境的若干意见》并制定相关配套文件。山东省发展改革委主任周连华透露，山东将在聚焦简化优化审批流程上，瞄准项目落地全链条，大力推行综合区域评估、容缺审批、承诺制等配套改革，加紧建立全省统一的工程建设项目审批管理系统，做到“跑一次”为上限、“不用跑”为常态。

在推动贸易便利化方面，浙江表示，将推进智慧码头建设，压缩整体通关时间，确保进口整体通关时间领跑长三角地区，集装箱进出口合规成本保持全国最低水平。2020年底前实现国际贸易进出口业务全部通过“单一窗口”办理。天津海关则联合京津多部门，围绕深化通关申报监管改革等，推出18项措施优化跨境贸易营商环境。

在促进公平竞争方面，上海提出，各类市场主体享有公平使用资金、技术、人力资源、土地所有权以及其他自然资源等各类生产要素和公共服务资源的权利。四川提出，2020年6月底前，完成妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作。2020年年底前，组织开展工程项目招投标营商环境专项整治，全面清理各种涉及地域、行业和所有制歧视的不合理规定。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国对《经济参考报》记者表示，各地营商环境建设大提速，无论是投资审批改革、贸易便利化还是促进公平竞争，都将为投资者创造更好的投资发展环境，有利于进一步稳预期，增强投资者信心，为稳增长做出积极贡献。

在刘哲看来，投资审批改革和贸易便利化主要从时间和手续两方面，为企业投资和对外贸易提供支持服务，将有效提升企业投资、产品运输和通关效率，有利于改善复工生产企业的经营周转效率，畅通稳投资、稳外贸政策的落实。

啃硬骨头深化改革在路上

优化营商环境没有最好，只有更好。刘哲表示，当前营商环境建设取得明显成效，不过“软环境”建设仍存在短板，需要持续发力。下一步要在法治保障、公平审慎的市场监管、包容的创新生态等企业更为关切的方面寻求新突破，缩小营商环境优化与市场主体预期之间的差距。她建议，建立常态化的企业建言机制，畅通企业参与渠道，鼓励地方政府创造性地开展营商环境评价工作，以评促改。

“目前各级政府出台的惠企政策，以及政府部门的监管制度，还存在落实机制不健全或不科学的短板，如何有效打通政策落实的‘最后一公里’，需要在落实机制上积极补短板。”刘兴国说。

啃下硬骨头，深化改革仍在路上。记者从国家发展改革委获悉，下一步将持续深化“放管服”改革优化营商环境。深化投资审批制度改革，继续缩减外商投资准入负面清单。颁布新版《中央定价目录》，开展新一轮地方定价目录修订，持续推进规章规范性文件清理。持续开展营商环境百项诉求处理行动和招投标领域营商环境专项整治。

记者注意到，青海等多省份表示，下一步将聚焦当前优化营商环境建设短板和突出问题，主动对标先进，瞄准一流目标，细化具体举措，强力推动政策落实，确保年度各项目标任务全面如期完成。

(责编：杨曦、孙阳)