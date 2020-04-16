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老旧小区改造要“面子”更要“里子”

2020年04月16日08:44  来源：经济参考报
 

日前召开的国务院常务会议确定，加大城镇老旧小区改造力度，推动惠民生扩内需。网民指出，推进城镇老旧小区改造，可以满足新一轮投资“补短板”、扩展内需消费，惠及民生等诉求。

网民“李宇嘉”认为，老旧小区改造有三个层次：一是保基本的基础设施，主要是水电气路网宽带等老化整治、分网铺设、户户接入；二是提升类基础设施，主要包括加装电梯，楼栋本体和社区内部公共部分的修缮；三是服务类的基础设施，比如配置停车场、文化室、助残、家政、快递、便利店，冷链物流设施等。

网民“怀易”指出，针对“怎么改”，还须充分征求居民的意见建议，并对设计方案进行多轮讨论和集思广益，如怎么设置电动车充电专区、居家养老配套、幼儿日托配套等，要充分结合居民实际需求和意见建议完善。

网民“虞晓芬”认为，此次疫情也为老旧小区改造提供了新的思路。例如加强小区数字化建设，在改造方案中需统筹考虑，为智能设施和5G基础设施预留接口等。老旧小区改造在升级硬件设施的同时更要提供配套服务，让居民在改造中有获得感、幸福感。

网民“安于”表示，城镇老旧小区大多缺乏物业管理，一旦缺乏长期维护和运营管理的机制，改造后的效果也难以长期保持。应提升城镇老旧小区管理能力，建立完善城镇老旧小区应急管理制度。

网民“图线”指出，老旧小区改造并非易事，量大面广，涉及方方面面。老旧小区改造要尊重居民住户的需求，也要鼓励物业、安防企业等相关角色积极参与其中，只有这样才能真正补上这块“短板”，提升居民幸福感。

(责编：杨曦、孙阳)
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