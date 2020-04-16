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生态环境部前3月 已批在批28个涉铁路等项目

2020年04月16日08:44  来源：经济参考报
 

生态环境部新闻发言人刘友宾15日在例行新闻发布会上表示，今年前3月，该部已批在批28个涉及铁路、油气开发、煤炭开采、水利工程等项目，涉及总投资5056亿元。

今年前3月，全国各级环评审批部门共审批2.79万个项目，涉及总投资2.4万亿元。2.1万个小类行业项目已享受环评登记表豁免。全国1577个重点生猪养殖项目纳入清单式管理。

对于支持相关行业企业复工复产，刘友宾说，各地积极贯彻落实生态环境部印发的《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》，31个省（区、市）生态环境部门印发相关文件或具体工作方案，采取开辟绿色通道、简化环评审批、加强环保信任保护、实行包容审慎监管、精准调配资金技术等一系列举措，加大企业复工复产的支持保障力度。

此外，在落实落细监管环境执法正面清单方面，截至目前，已有13个省份（含兵团）2.7万家企业纳入监管执法正面清单。

(责编：杨曦、孙阳)
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