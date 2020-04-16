央行MLF利率如期再下调20个基点

继3月7天期逆回购操作利率下调20个基点之后，央行15日宣布开展1年期中期借贷便利（MLF）操作1000亿元，中标利率为2.95%，较上期下降20个基点。自此，MLF利率3年来首次跌破3%。对此，业内专家认为，本次MLF利率下调符合市场广泛预期，政策利率联动调整，释放出逆周期调节持续加大的信号。

“为应对新冠肺炎疫情对经济运行带来的巨大冲击，3月30日人民银行下调7天期逆回购利率20个基点至2.2%，并决定自4月7日起，将超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%，打开了利率走廊下限。今日MLF利率下调20个基点，与逆回购利率下调幅度一致，确保不同期限政策利率水平整体下降。”中国民生银行首席研究员温彬表示。

而在东方金诚首席宏观分析师王青看来，本次MLF利率下调幅度与逆回购利率相同，显示出政策利率体系联动调整，有利于维护利率走廊有序运行。更为重要的是，当前我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，但国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，这代表未来一段时间我国外需将面临严峻挑战，国内经济下行压力加大。王青认为，国内宏观政策对冲力度需要相应加大，而本次MLF调降幅度较2月增大10个基点，即在释放货币政策逆周期调节力度加大的清晰信号。

值得一提的是，4月3日，央行宣布，为支持实体经济发展，促进加大对中小微企业的支持力度，降低社会融资实际成本，决定对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，于4月15日和5月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点。央行有关负责人表示，此次定向降准可释放长期资金约4000亿元，平均每家中小银行可获得长期资金约1亿元。

事实上，3月份我国CPI涨幅快速回落，通胀出现下行拐点。另外，今年以来，央行运用降准（定向降准）、再贷款再贴现、MLF等数量型货币政策工具，在保持流动性合理充裕的前提下，鼓励和引导金融机构加大对实体经济支持力度，3月份M2和社会融资规模增速均高于名义GDP增速，保持较快增长，实现了从宽货币向宽信用转化。

温彬表示，下阶段，货币政策调控应由数量型工具为主转向价格型工具为主，一方面，通过继续下调政策利率，推动国债收益率曲线整体下移，带动企业债券发行利率下降，降低企业直接融资成本；另一方面，适时适度下调存款基准利率，释放LPR改革潜力，引导贷款利率持续下降。

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