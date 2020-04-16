稳住“粮袋子”，我们有底气

【经济界面】

近期，受新冠肺炎疫情影响，有几个出口量不大的产粮国匆忙宣布禁止或停止粮食出口，导致国际粮价上涨，引发一些人对中国粮食安全的担心。

国际粮价上涨是否会传导至国内？中国靠什么保障粮食供给、稳定粮食产能？疫情下如何稳住“粮袋子”“菜篮子”？记者进行了采访。

1.从“土里刨食”到“田里淘金”：农民种粮热情不减

【案例】

空中植保飞机轻盈作业，地面智能喷灌机水花四溅，无垠的碧绿麦苗随风摇曳，一幅现代农业“春耕图”在山东高青县木李镇广袤的田野上徐徐展开。木李镇乾旺村种粮大户茹会站在地头，看着来回穿梭的机械，泥土的味道混合着麦苗的草香扑鼻而来。老茹欣喜地说，去冬今春风调雨顺，今年他家的小麦还会增产。丰收在望，对这位种了一辈子粮食的老农民来说，这就是最幸福的时刻。

高青县位于黄河三角洲腹地，是全国产粮大县。围绕“优质粮食工程”，高青县精心实施50万亩品质原粮基地县项目和粮食产后服务中心项目，推动土地适度规模化经营和高标准农田建设，大力推广统防统治、代耕代种、土地托管等服务模式，统筹做好粮食产前、产中、产后服务，让种粮更专业、更智能、更简单，让种粮成为农民眼中最有“钱途”的产业。

正是看准了国家稳定粮食生产的大趋势，身为乾旺村党支部书记的茹会对种粮情有独钟，在村里带头领办了粮食种植专业合作社，流转的土地越来越多，粮食产量也越来越高，而单位成本却越来越低。回想以前，年轻力壮的茹会与妻子辛辛苦苦操持着家里的十几亩口粮地，费心费力不说，产量还很低。“这都是托了粮食生产社会化服务的福。”

茹会说的社会化服务，正是中化高青MAP（现代农业技术服务平台）技术服务中心。以将高青打造成整建制优质粮食订单生产基地县为目标，这个中心正着力在全县打造“MAP”镇、“MAP”村，可为农民提供从良种供应、耕种播收、化学防治、订单回购到粮食仓储的全过程社会化服务，实现粮食规模化、产业化种植，帮助农民种出好粮食，卖出好价钱。

“手里有粮，心中不慌。再过两个月，合作社刚签订合同的这1000多亩土地将全部种上玉米，一季产量少说也得120万斤，咱老百姓的饭碗一定会端得更稳。”冬小麦丰收在握，茹会已开始在心里盘算着玉米种植。

稳住“粮袋子”，要首先稳住粮食种植面积，稳住农民种粮的积极性。在各项奖补政策支持下，粮食生产机械的轰鸣声，再次传遍大江南北。

在江西定南县岭北镇大屋村，“趴”在村口200多亩地田里的50万斤香芋陆续被订购一空，村民们开始腾“窝”种水稻，一边抢挖香芋一边抢抓时节育秧苗，忙得不可开交，他们的“领头人”，返乡创业者李金明。“保障粮食安全，要走‘合作社+基地+农户’的产业化发展道路，要从‘土里刨食’到‘田里淘金’。”李金明说。

3月13日，李金明拿到了定南县委县政府关于种粮奖补的最新政策文件。“双季稻种植300亩以上的，早稻奖补200元每亩，晚稻奖补100元每亩；开荒复耕奖补200元每亩；100万元用于农技合作社、土地托管合作社奖补……”随着各类补贴、金融政策支持出台，李金明的种粮“版图扩张”想法又将成为现实。

农民的种粮信心无疑是市场信心的最好证明。中国粮食行业协会资深专家组专家指出，现在正值春耕时节。今春虽有疫情，但我国从南到北气候适宜，有利于粮食作物生长。南方早稻已大面积播种，北方小麦长势好于往年，夏粮丰收有基础,早稻有望保持稳定。若无大的自然灾害，今年又将是一个全年丰收的好年景。该专家组对我国粮食安全形势进行了反复比较和认真研判，一致认为，我国粮食供应充足，消费者超用量囤粮完全没有必要。

2.从稳定粮价到稳定民心：全球粮食供给总体平衡

【数据】

据美国农业部3月预计，2019/2020年度全球大豆产量3.42亿吨，同比下降4.7%；消费量3.5亿吨，同比增长2.1%；期末库存1.02亿吨，同比下降8.4%。尽管全球大豆产量和库存量都出现了下降，但大豆期末库存仍然处于历史第二高位，全球大豆供应总体充裕。

粮价是百价之基，突发事件极易引发粮价波动。国家粮食安全政策专家咨询委员会委员程国强指出，20世纪90年代以来，国际市场几次粮价波动都不是孤立事件，除了气候因素造成的减产外，均与石油、生物能源等诸多因素相关，粮食的金融衍生品属性也越来越明显。

我国不仅是当今世界人口最多的国家，也是最大的粮食生产国、进口国和消费国。从粮食对外依存度分析，作为口粮的大米、小麦依存度极低，作为榨油和饲料用的大豆相对较高。

近期有媒体报道称，巴西、阿根廷因疫情防控出现封港和罢工等传言，引发大豆市场价格出现较大波动。记者从国家粮油信息中心了解到，目前巴西、阿根廷两国港口大豆装运作业正常，没有影响大豆出口装船。“巴西外贸部发布数据显示，3月份巴西大豆出口装运1164万吨，较2月份512万吨的出口量大幅增加652万吨，增幅127.3%。其中有800多万吨出口到我国，预计四月下旬后进口巴西大豆到货量将大幅增加。”国家粮油信息中心有关负责人说。

我国大豆虽然对外依存度高，但大豆进口的来源也在多元化。目前，巴西已取代美国成为我国进口大豆第一来源国，我国从巴西、阿根廷两国进口的大豆占进口总量的75%，而且这两国都有巨大的增产潜力，满足我国进口需要不成问题。巴西农业部预测，得益于种植面积扩大等积极因素，今年巴西大豆产量预计将达创纪录的1.24亿吨。

数据显示，我国谷物年度进口量不大，去年净进口1468万吨，相当于不到300亿斤，仅占我国谷物消费量的2%左右。

程国强分析指出，从全球粮食供求形势看，2019/2020年度全球谷物产量达27.1亿吨，贸易量4.2亿吨，库存量8.6亿吨，分别比2007年增加了27%、54%和97%；谷物库存消费比达到30%，比2007年提高了10个百分点，小麦、稻谷的库存消费比均达到了35%，均比2007年提高了约13个百分点。从总量上看，全球粮食安全紧张状况已得到极大缓解，其中包括中国粮食大幅度增产、库存增加对全球粮食安全作出的贡献。

面对疫情和重大自然灾害，各国在加强防控的同时，也加强了农产品贸易政策协调，采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，共同维护全球供应链稳定，支持联合国粮农组织开展粮食援助，维护世界粮食安全。

2月23日，应巴方邀请，中国农业农村部派出农业技术组赴巴给予灭蝗援助，协助完善应急防控及可持续治理方案，并提供紧急援助物资，充分体现了负责任的大国担当。

3.从“藏粮于地”到“藏粮于技”：筑牢粮食安全底线

【数据】

目前我国粮食库存充足，库存消费比远高于联合国粮农组织提出的17%～18%的安全水平。现有稻谷、小麦库存大体相当于14亿人一年的消费量。3月份以来，我国大米零售价为每公斤6.6元，面粉价格为每公斤3.95元，价格保持稳定，市场供应充足。

专家指出，目前我国粮食库存非常充足、粮食加工能力强，粮食增产潜力巨大。改革开放以来，我国粮食持续快速增长，相继跃上了三亿、四亿、五亿、六亿吨4个大台阶，现已连续五年总产6亿吨以上，积蓄了巨大的增产潜力。

从国家商品粮基地和粮食主产县看，我国粮食生产集中在从东北到海南的中东部地带。改革开放以来，国家先后出巨资建设了华北平原、黄淮海平原和长江中下游平原等几大商品粮基地，同时确定了800多个粮食主产县，都将在未来粮食增长中发挥关键作用。

“粮袋子”的稳定，也离不开“藏粮于技”的科技支撑。

在良种培育方面，袁隆平的杂交水稻、李振声的杂交小麦、李登海的杂交玉米，加上许多地方培育的良种一起推广和应用，对三大主粮的高产丰收，切实发挥了第一生产力的推动作用。今后，随着生物工程等高新技术的开发应用，科技对于粮食增产的作用将更加突出。

此外，还必须清醒认识到，我国适度进口粮食，实际上是进口了生产粮食的耕地和淡水两大稀缺资源。我国人均耕地仅1.35亩，不到世界平均水平的40%；人均淡水只有2300立方米，仅为世界平均水平的1/4。这两种资源匮乏，是我国下一步达到中等发达国家水平战略目标的重大制约因素。

专家们指出，这次我国抗疫之战向世界展示了我们国家的诸多优势，但是也暴露出粮食行业存在的一些短板。例如，粮食生产、贸易、加工、物流等小而散，管理粗放，运营成本偏高，科技含量较少，集约化程度不高，规模经济效益差，电商、网购、物流配送等新业态发展很不平衡，许多粮企缺乏核心竞争力，尚未真正形成从田间到餐桌的粮食全产业链等。这些短板亟须在继续深化改革中逐步填平补齐，完善创新。

“我们要着力打造我国粮食的新型航空母舰和联合舰队，切实增强核心竞争力和国际影响力，培养出具有国际战略眼光和现代企业精神的粮食行业领军人物，实现振兴粮业，保供促安全、谋粮惠民生的宏愿。”中国粮食行业协会资深专家组专家指出。

（本报记者 李慧）

链接

数说中国粮食安全

2019年，我国粮食总产达到6.64亿吨的新高，人均粮食产量达到474公斤，高于世界人均400公斤约74公斤，即接近150斤。粮食持续增产将为粮食供应提供牢靠的实物保障。

2019年，我国大豆进口8851万吨，同比增加48万吨。巴西是我国大豆进口第一来源国，2019年从巴西进口5767万吨，占比65%；从美国进口1694万吨，占比19%；从阿根廷进口879万吨，占比10%。

迄今，我国列入统计范围的粮食加工企业的日加工能力，稻谷为30亿斤即150万吨，小麦为16亿斤即80万吨，可充分满足14亿人每天的米面需求。2008年以来，国家责令各省政府层层制定和落实了保障本地粮食安全的应急预案，建立了应急响应机制。现在，被国家确定为保供协作机制的37家重点骨干粮油加工企业已全部复工，被列入全国5388家应急加工企业已有4649家复工，达到了日加工稻谷48.7万吨、小麦46.5万吨的能力，满足居民口粮米面油供应毫无问题。

(责编：杨曦、孙阳)