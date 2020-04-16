开足马力 “汽车人”跑出复工复产加速度

汽车制造是工业化协作最紧密的行业之一，复工复产情况怎么样，不如看看汽车业。

工信部数据显示，截至3月末，汽车行业企业整体开工率达到97%，员工复岗率提升至82%，总体达产率已经与去年同期水平相当。这对于汽车行业来说，无疑是一个振奋人心的好消息，而在这个消息背后，也体现了无数“汽车人”的努力。

这次疫情，让总部在武汉、且众多供应商在重点疫区湖北的东风日产显得格外特殊。在复工复产的这条充满艰辛的路上，“汽车人”们在各个环节坚守岗位，跑出了复工复产加速度。

工厂宿舍的最美“村长”

在东风日产郑州工厂焊装团，有个人被大家亲切地称为宿舍里的最美“村长”。他就是负责科室宿舍防控工作的雷博。

作为“村长”的雷博（左一）尽职尽责。

从接到管理宿舍的工作后，雷博驱车400公里从陕西赶至郑州，并制定了305名员工的宿舍防疫管理方案和信息汇总工作。

工厂进入复工阶段，为了让返郑员工能够顺利快捷入住，雷博主动联合人事科、安计科和物业进行报备，协调无法入住人员到公司临时宿舍，扫除了员工办理入住资源障碍。

与此同时，雷博担起了“生活保姆”的重任，事无巨细地为住宿员工操心。每天为大家测量体温，讲解宿舍管理细则、消毒方法、就餐时间和取餐要求，主动为大家排忧解难、对点服务，通过微信工作群转发防控信息，对不实信息进行辟谣，引导大家相信科学、增强信心。

在做“村长”工作之余，雷博还是一名公司的志愿者，为住在宿舍身体不适的员工带餐和换桶装水，引导员工按照要求取餐用餐，在门岗为员工测量体温，发放工会慰问物品和防疫用品。

雷博为大家发放慰问品和防疫物品。

同事们都说，“哪里有需求，哪里就能看到雷博的身影，而且事无巨细，就感觉他就像个村长一样。”

雷博用他的实际行动筑牢员工宿舍阻击疫情的铜墙铁壁，为科室疫情防控、复工复产有序开展，提供了坚强保障。

“90后”冲在复工复产一线

作为湖北省内第一家复工复产的乘用车工厂，东风日产襄阳工厂3月12日启动冲压车间；1天后焊装车间复工；3月19日涂装车间复工；3月20日，停工55天后，襄阳工厂的总装线上驶出了第一辆新车。

据了解，襄阳厂的生产节拍是1小时下线45辆整车。第一天复工就恢复了这一正常节奏。为了确保员工安全健康，工厂复工后采取8小时单班生产，平均每天下线350辆整车。

2月13日，焊装一主线190#工位设备改造正在进行最后的安装调试任务，尹书山与设备厂家人员对改造环节逐一确认，保证改造项目质量不打折扣。

复工后，工艺技术员尹书山则多了一份“兼职”。清晨6点，尹书山就要从家里出发，到工厂后先去厨房“报到”。作为厂里的防疫志愿者，他负责在食堂给前来就餐的同事们测体温，并“指挥”大家分批吃饭。平日里，这位“90后”是厂里的技术骨干。

春节后不久，尹书山临危受命，接手了焊装车间的设备改造工作。“焊装车间共有两条生产线，如果不能把设备调试好，工厂就没法及时复工。”他介绍说，1周后设备改造工作如期完成，总算没有给公司2020年新车生产计划“添堵”。

那时，因为襄阳各小区管控政策愈发严格，尹书山担心自己回家后第二天出不来，索性卷着被子住在了车间休息室里。

“幸好出门前我妈担心我睡不好，硬塞给我一床厚被子。”他有些不好意思地笑着说，因为自己不会做饭，从老家临走前，妈妈为他准备一大包馍和油饼。

复工后尹书山在食堂门口做志愿服务活动，负责给出入食堂的员工检测体温。

想到1000多名“汽车人”赶赴武汉复工的场景，尹书山有些感动。也是在3月21日，86名因疫情滞留在鄂的员工及家属搭乘专车，从襄阳直达广州花都。尹书山正是为这趟复工专车准备午餐、口罩、消毒湿巾等物资的志愿者。“谢谢叔叔。”一位蹦跳着上车的小女孩，让他想起了自己刚满3周岁的儿子。

独居40多天后，此前从不做饭的他学了几道菜，“想下次见面给老婆、孩子和父母一个惊喜”。襄阳“解封”后，妻子率先尝了尝尹书山做的可乐鸡翅、麻辣鸡柳，说“还凑和”。不过，他知道妻子嘴角的笑意已经“出卖”了她心里的暖意。

供应链不能“掉链子”

顺利复工复产的背后，少不了一群人的坚守，他们便是东风日产的供应人。

大年初一，由于公司应急小组要求就疫情对生产的影响和能否按期复工紧急进行预判，供应链管理部综合计划科科长陈少冲从早上一起床便全面进入工作状态，但因必要的数据都在工作电脑中，无论家人如何劝说，他还是坚持于大年初三从潮州老家回到了广州。

大年初三，陈少冲回到广州的第一天就投入工作。

供应链牵一发而动全身，尤其疫情对人、财、物等各方面都造成了严重影响。而综合计划科要做的核心工作就是处理信息流，汇集各类信息，抽丝剥茧，形成报告，助力复产。

回到广州之后，陈少冲就带领科室人员着手盘点厂内库存、中转库库存及供应商库存，并就掌握的数据进行模拟，来作为编制生产计划的依据。

而在疫情不断升温的过程中，特别是各地政府开始发布复工政策的期间，全国966家整车和发动机供应商，反馈的信息瞬息万变。一个方案成型后，输入信息一发生变化，方案又得调整，一天工作量相当于此前一周的工作量。为避免信息变化的干扰，好几次都是晚上转钟后才开始做方案，凌晨两三点向制造总部长报告，次日向公司领导报告。

前前后后，陈少冲的复工计划草案做了不下20版，在关键节点向公司提案不下6次，但每次提案都获得了通过。

陈少冲笑着对人说，虽然疫情来的突然，但这次保供应助复产的整个过程，也是对个人、对公司的一次历练，经过这一场考验，供应人会得到快速成长，公司的体系力也会更加强大。

(责编：毕磊、夏晓伦)