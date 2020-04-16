商务部部长钟山同乌兹别克斯坦副总理兼投资和外贸部长乌穆尔扎科夫通电话

4月15日，商务部部长钟山应约同乌兹别克斯坦副总理兼投资和外贸部长乌穆尔扎科夫通电话，双方就加强疫情防控合作、深化中乌经贸关系交换意见。

钟山表示，在习近平主席亲自部署、亲自指挥下，中国疫情防控形势持续向好，复工复产全面展开。在中国抗疫形势最艰难的时候，乌兹别克斯坦提供了宝贵支持，中方对此表示感谢。目前乌兹别克斯坦也面临着疫情挑战，中方感同身受，愿提供力所能及的帮助。中方援助医疗物资已交付乌方，正积极协助乌方进行商业采购，坚定支持乌方抗击疫情。乌穆尔扎科夫表示，乌方赞赏中国政府采取及时有力措施战胜新冠肺炎疫情，感谢中方第一时间向乌援助医疗物资、协助乌方在华采购医疗物资。中方企业积极组织员工返乌复工复产，为乌稳定生产经营发挥了积极作用。乌方愿与中方密切配合，携手取得抗疫胜利。乌方希望进一步扩大双边贸易规模,加快乳制品等农产品输华准入进程，加强海关数据交换等便利化合作；乌方拟出台更多引资优惠，请中方支持更多中国企业赴乌投资；希望双方加强地方间合作，畅通物流运输合作，不断提升两国务实合作水平。

钟山表示，中乌是全面战略伙伴，近年来在两国元首的战略引领下，双边务实合作水平不断提升。中方愿不断扩大市场准入，进口更多乌有竞争力的产品，扩大双边贸易规模；积极支持企业赴乌投资，鼓励两国地方和企业加强交流合作；提升两国交通运输合作水平，畅通两国贸易通道。中方愿与乌方落实好两国元首达成的经贸共识，继续推动中乌双边经贸关系向前发展。

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