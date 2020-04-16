复工复产“暖”故事：你送我口罩 我送你午饭

早上9点，刘璐在写字楼门口，望着进出的办公人员进出有序，松了口气。

刘璐是龙湖智慧服务成都象南里?JIC项目负责人，负责整体防疫服务的后方保障。

刘璐在为上班员工测体温。

以下是她的工作日常：

8:00，确认保洁已经完成当日第一轮写字楼内所有公区的消毒工作；

8:10前，完成物业所有在岗人员体温测试，完成自防工作准备；

8:20，逐一核对写字楼各岗位的防疫物资情况，保证口罩、免洗洗手液、一次性手套、体温枪、宣传物资等全部到位；

8:30起，陆续有企业上班员工到达，开始逐一核实身份、进行体温检测，协调指引排队候梯并帮助进行电梯呼梯。

9:00，上班到达的高峰期，保障人员通行顺畅，没有人员滞留和聚集的现象。

成都象南里?JIC写字楼外等候区域设置蛇形排队通道，通道中间设置一米等候提示线，引导复工人员健康排队通行。

“13个企业，2500个员工，要支持他们做好复工，就必须竭尽所能提供安全的写字楼公共环境。这要求我们对每一个可能引起聚集和接触的环节都一一过滤，重新设计并优化服务流程。”作为龙湖智慧服务成都象南里?JIC项目负责人，刘璐如是说。

自复工以来，刘璐一直统筹安排各部门的防疫工作，每天严格监督防疫措施的落地执行，复盘当天防疫安全工作的成效，优化服务细节。

安保员工比常规时间更早到岗，在几个分流入口分别对复工人员进行体温检测和身份核实。

电梯轿厢内设置六宫格分割线，严格执行电梯内最多6人搭乘的要求。

早在2月初，依照成都市住建局的规定，复工企业需要建立员工健康卡，提交复工申请。作为物业团队的项目负责人，刘璐一直重点关注政府政策，带领团队为项目上的13家企业一对一清晰讲解政府关于复工的各项要求。在工作时间之外，刘璐和团队一起，义务加班协助企业准备复工申请资料，常常忙至深夜。

起初，购买口罩是企业复工时面临的一大严峻问题。在了解到企业遇到相关困难后，刘璐的团队腾出了原本留备自己员工使用的口罩，优先为企业排忧解难。之后，刘璐带领团队花费一整天的时间，跑遍双流区大大小小20多家药店，林林总总拼购到约2000支口罩，免费提供给项目上的企业，支持大家及时复工的需要。

同时，物业服务团队和写字楼内企业的温暖互动也同步开展。“知道你们中午肯定还奋斗在一线，物业的员工如果不好解决午饭问题，我们负责送盒饭。”这段直白朴实而温暖的微信文字，就来自写字楼内一家企业的总经理。

据了解，2月10日是成都初步复工复产的日子，象南里?JIC当时的复工率就达到了86%，到了3月份，复功率已经达到100%。（夏晓伦）

(责编：夏晓伦、毕磊)