江苏常州：税费政策“及时雨”落地 “一带一路”企业有底气

受疫情影响，常州不少企业的外贸业务受到冲击。疫情防控期间，常州市税务部门在确保相关税费优惠“稳着陆”的同时,主动对接“一带一路”企业，在分析比对、研判需求的基础上，推出“一企一策”个性化服务，精准推送疫情期间税收系列优惠政策，持续优化营商环境，保障企业复工复产不断档、生产不停滞。

“优”营商，东风农机“跑”起来

“志合者，不以山海为远。”随着国家“一带一路”倡议的深入推进，越来越多的常州企业到“一带一路”沿线国家和地区经商、投资。始建于1952年的常州东风农机集团有限公司（原常州拖拉机厂）就是其中之一。

目前，东风农机出口国家75个，外商客户数量达115家，其中70%为一带一路国家市场。出口量占公司销量的20%左右。截止2019年底，东风农机总资产达25亿元，年出口创汇突破3271万美元。

谈到“一带一路”倡议的实施，总经理袁立华感慨地细数起企业的发展历程，“当年公司做出‘走出去’决策时，大家对国外的市场还很陌生，心中还是有些忐忑。但近年来，国家各项税收优惠政策的出台，特别是减税降费的力度，让我们真正感受到了国家税收的力量，1102万元的减税降费大礼包让我们走出国门的底气更足了。”

“今年疫情发生以来，公司流动资金紧张。当我们正在为资金发愁的时候，公司接到了税务干部打来的电话，告诉我们可以享受阶段性减免企业社保费和减征职工基本医疗保险费优惠政策，一共节省了306万元，大大缓解了公司的资金压力！此外，税务干部还对我们进行了一对一出口退税无纸化申报辅导。截止3月底，我们已经收到出口退税近488万！更有信心投入到下阶段的生产中了！”该公司财务经理赵鹏飞说。

“减”压力，企业资金“活”起来

不光农机生产线正在逐步恢复，通往“一带一路”国家和地区的高端制造业生产线也在忙碌地运行着。

江苏金昇控股有限公司是一家以高端制造为主，致力于循环、绿色经济的全球化产业集团，其旗下的高端纺机、高端精密数控机床畅销“一带一路”国家。受疫情影响，企业的用工和材料成本有所增加，资金流略有紧张。

为了高效的将资金“活水”回流企业，金坛区税务局设置专员专岗，实时对接企业的涉税难点、堵点，充分利用邮寄、微信、传真等“不见面”途径，受理资料审核和业务咨询工作，让纳税人少跑马路，多走网路，更便利地完成出口退（免）税相关业务事项。

企业办税人员杨晓红激动的说道：“截至目前，公司累计享受出口退（免）税3000多万元，其中收到退税款近1000万元，大大缓解了公司疫情期间的资金压力。同时，税务部门特事特办的服务方式让出口退税申报审核审批工作更高效，当天受理，三个工作日内就可以收到退税款，税务服务的‘加速度’为企业的发展安装了‘新引擎’。”

“精”服务，对外步伐“稳”起来

机遇与挑战并存。“一带一路”为常企拓宽海外市场的同时，也使其面临的涉税业务更加复杂。对此，常州市税务部门不断将服务前移、细化，通过提供定制化辅导，为“走出去”企业纾忧解困、保驾护航。

“税务局发来的提醒，及时帮我们弥补了损失，同时足额的退税也像雪中送炭，为我们解了燃眉之急。”常州天虹纺织有限公司法人代表袁玉林说道。

常州天虹纺织有限公司主要生产销售各类棉纺织产品，目前纱线产量全球第一。公司年销售额约4.6亿元，其中出口外销约1.3亿元，产品远销欧洲、东南亚等地。

公司于2月中旬复工以来，整体生产经营有序进行。但随着海外新冠肺炎疫情的蔓延，公司的出口市场订单急剧下降，不仅新增订单减少，还面临撤单、推迟付款等情况。

疫情防控以来，常州市武进区税务局建立重点出口退（免）税企业专家服务团队，时刻关注重点出口企业的生产经营情况，团队成员韩建维通过出口退税系统发现常州天虹纺织有限公司今年出口销售同比去年下降40%，于是及时对接公司财务，提醒企业申报出口的同时做好无法收汇等情况说明，同时加快审核，确保退税及时到账。据悉，2020年一季度该企业已获得近百万元退税。

(责编：车柯蒙、孙阳)