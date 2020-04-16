原标题：IMF预测今年亚洲经济零增长

新华社华盛顿4月15日电（记者熊茂伶 许缘）国际货币基金组织（IMF）15日表示，受新冠疫情影响，今年亚洲经济预计出现零增长。这是该地区上世纪60年代以来的最差经济增长表现。

IMF亚太部主任李昌镛当天在视频发布会上表示，疫情是一场前所未有的危机，虽然亚洲的经济活动状况比其他地方要好一些，但也将陷入停滞。最新增速预期远低于十余年前全球金融危机期间4.7%的增长率，也低于上世纪90年代末亚洲金融危机期间1.3%的增长率。

IMF14日发布的《世界经济展望报告》预计，由于疫情冲击，今年全球经济将萎缩3%，为上世纪30年代大萧条以来最糟糕的经济衰退。发达经济体将萎缩6.1%，新兴市场和发展中经济体将萎缩1%，主要经济体中仅中国和印度有望保持增长。

李昌镛表示，IMF目前预计2021年亚洲经济将实现强劲增长。如果疫情得到有效遏制，加上大量经济刺激政策措施落地，明年亚洲经济反弹力度将比全球金融危机之后的反弹更为强劲。不过，他提醒说，亚洲经济前景还存在高度不确定性，恢复情况很大程度上将取决于疫情形势变化和政策应对效果。

李昌镛说，IMF一直与亚洲地区各经济体保持联系，提供应对疫情相关建议和援助。目前，该地区已有多国表示希望利用IMF的紧急融资工具应对疫情。

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