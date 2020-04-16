原标题：中国采取强有力财政措施促进经济恢复

新华社华盛顿4月15日电 专访：中国采取强有力财政措施促进经济恢复——访IMF财政事务部主任加斯帕尔

新华社记者熊茂伶 高攀

国际货币基金组织（IMF）财政事务部主任维托尔·加斯帕尔日前接受新华社记者书面专访时表示，中国采取了强有力的财政措施应对新冠疫情，不仅有利于遏制疫情蔓延，还对促进经济恢复起到积极作用。

加斯帕尔说，中国防控疫情的措施已被证明是成功的。决策者加强卫生和应急服务，对疫情作出强有力的反应。同时，还采取了及时、有针对性的措施保护受疫情影响的家庭和企业，减少防控措施对经济的不利影响，从而为经济恢复增长创造条件。

就全球而言，加斯帕尔表示，各国应尽可能地提供必要资金应对疫情，但同时也应管控财政风险。他建议各国政府以临时的、有效的方式部署资源，将财政成本纳入可信的中期财政框架，并对财政风险进行评估、监控和披露。

他说，近期的首要任务仍然是拯救生命和挽救生计，这需要满足卫生部门的支出需求，保障关键公共服务和社会保障支出，并为受影响最严重的民众和企业提供支持。他认为，要真正击败病毒，全球必须协调合作，通过赠款、优惠贷款和医疗援助等方式支持卫生资源和资金有限的国家。

他还表示，待疫情结束后，全球范围内应采取广泛、协调一致的财政刺激政策，以有效促进经济恢复。协调一致的财政政策能够促进绿色和数字技术领域急需的公共投资，加强民众健康和教育方面的支出，有助于实现联合国可持续发展目标。

国际货币基金组织15日发布的《财政监测报告》显示，为应对疫情，各国已采取的财政措施共计约8万亿美元。报告预计，今年全球公共债务占经济总量的比重将上升约13个百分点，达到96%以上。

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