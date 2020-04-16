人民网>>财经

中国银联湖北分公司联合各家商业银行开展惠民消费活动

2020年04月16日16:27  来源：人民网-财经频道
 

为活跃武汉消费市场，促进市民消费开展，4月15日起，中国银联湖北分公司和各商业银行开展惠民消费活动，在云闪付APP上投放近2000万元惠民消费券。

活动资料显示，此次惠民消费券活动分四期开展，每期将提供不同类型的商户优惠，每位用户每期均可参与并领取不同类型的消费券，先领先得，领完为止。有效期结束后，未领取或领取后未使用的消费券将由系统自动收回，滚动计入下一期活动发放，以惠及更多消费者。

此次惠民消费券活动首批投放2000万元，将分4期派送。涉及连锁超市、社区便利、商圈百货及餐饮等线下商户。随着商户招募不断推进，消费券使用商户数量将持续增加。此外，加油及小微商户等也可能被纳入消费券使用范围。经估算，如成功抢券，武汉市民有机会领取到消费券的总面值最高达300元。

据了解，2000万元为首批投放，后续武汉仍将有大量消费券投入武汉市场。

此前，杭州指定支付宝向市民发放消费券，定向鼓励本地消费者，扶持杭州商户。佛山通过微信向市民发放消费券，南京、济南、宁波、等城市也陆续向市民发放消费券以促进消费，推动经济复苏。

有专家表示，当前需要一些适当的政策来促进消费，以回补因疫情影响而受到遏制的消费需求，从而加快消费恢复速度。而在这其中，离不开企业发挥的重要作用。此次云闪付派发惠民优惠券的尝试值得肯定。

同时，武汉的惠民消费券是企业行为，主体虽是银联支付系统，但可能会有一些商家共同赞助，如武商、中百、中南跟汉商，还有新世界，这是由这些商场赞助，由民营组织策划的一次营销活动。市场化的企业行为更加高效，成本更低，在拉动定向消费方面也会有更好的效果。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved