中国银联湖北分公司联合各家商业银行开展惠民消费活动

为活跃武汉消费市场，促进市民消费开展，4月15日起，中国银联湖北分公司和各商业银行开展惠民消费活动，在云闪付APP上投放近2000万元惠民消费券。
活动资料显示，此次惠民消费券活动分四期开展，每期将提供不同类型的商户优惠，每位用户每期均可参与并领取不同类型的消费券，先领先得，领完为止。有效期结束后，未领取或领取后未使用的消费券将由系统自动收回，滚动计入下一期活动发放，以惠及更多消费者。
此次惠民消费券活动首批投放2000万元，将分4期派送。涉及连锁超市、社区便利、商圈百货及餐饮等线下商户。随着商户招募不断推进，消费券使用商户数量将持续增加。此外，加油及小微商户等也可能被纳入消费券使用范围。经估算，如成功抢券，武汉市民有机会领取到消费券的总面值最高达300元。
据了解，2000万元为首批投放，后续武汉仍将有大量消费券投入武汉市场。
此前，杭州指定支付宝向市民发放消费券，定向鼓励本地消费者，扶持杭州商户。佛山通过微信向市民发放消费券，南京、济南、宁波、等城市也陆续向市民发放消费券以促进消费，推动经济复苏。
有专家表示，当前需要一些适当的政策来促进消费，以回补因疫情影响而受到遏制的消费需求，从而加快消费恢复速度。而在这其中，离不开企业发挥的重要作用。此次云闪付派发惠民优惠券的尝试值得肯定。
同时，武汉的惠民消费券是企业行为，主体虽是银联支付系统，但可能会有一些商家共同赞助，如武商、中百、中南跟汉商，还有新世界，这是由这些商场赞助，由民营组织策划的一次营销活动。市场化的企业行为更加高效，成本更低，在拉动定向消费方面也会有更好的效果。（许维娜）
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