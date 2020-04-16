京东方与高通达成战略合作

4月15日，BOE（京东方）与Qualcomm Technologies, Inc. (高通公司) 宣布将开展战略合作，开发集成Qualcomm? 3D Sonic超声波指纹传感器的创新显示产品。双方将结合各自技术优势和行业资源，在传感器、天线、显示画面处理等关键技术领域进行紧密合作，为全球用户带来更多高附加值的创新显示产品及解决方案。

京东方执行副总裁、显示与传感器件事业群首席执行官高文宝表示，京东方始终秉承“开放两端、芯屏气/器和”的物联网生态理念，为用户提供更好的智慧端口器件和解决方案。2020年下半年，京东方OLED柔性显示与Qualcomm 3D Sonic超声波指纹一体化解决方案计划量产出货。

高通公司高级副总裁兼QCT首席运营官陈若文表示，双方合作推出集成Qualcomm 3D Sonic指纹传感器技术的OLED显示产品，将使OEM企业能更加便捷地设计和开发前沿产品。期待进一步加强与京东方在5G、XR和物联网等领域的创新合作。”

据介绍，通过在BOE（京东方）柔性AMOLED显示屏中集成Qualcomm 3D Sonic超声波指纹传感器等差异化功能，将为客户带来一体化超薄指纹识别解决方案，打造高效供应链体系。该解决方案还极大提升了指纹识别的安全可靠性，在智能手机等移动终端领域具有广阔的应用空间。

目前，京东方柔性显示屏已广泛应用于全球一线知名手机品牌，双方共同推出集成Qualcomm 3D Sonic指纹传感器的创新显示产品，将进一步助力终端品牌推出差异化产品。同时，双方的合作还将覆盖智能手机和5G相关技术，并有望扩展到XR（扩展现实）和物联网领域。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)