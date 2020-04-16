虎嗅APP、知乎、淘宝等平台因违法违规行为被约谈处罚

人民网北京4月16日（许维娜）据国家网信办网站16日消息，一季度，全国网信系统不断加大行政执法工作力度，依法查处网上各类违法违规信息和行为，累计约谈网站1143家，警告网站848家，暂停更新网站117家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站816家，移送司法机关相关案件线索3520件；有关网站平台关闭各类违法违规账号群组3.3万个。

针对突出问题，国家网信办持续加大约谈整改和处罚力度，持续加强对省级网信办的指导，通过约谈整改、行政处罚、公开曝光等手段，依法加大监管执法力度。

针对“虎嗅App”“网易网”“新浪网”“快乐网”等网站平台在涉新冠肺炎疫情报道中存在违规从事互联网新闻信息服务等问题，北京、广西等地网信办依法约谈网站平台相关负责人，责令立即停止违规行为，关停问题栏目，并严肃处理相关责任人。

针对“知乎”“豆瓣”等网站平台对用户发布法律、行政法规禁止发布或传输的信息内容未尽到审查义务等问题，北京网信办对上述网站平台分别予以20万元、25万元罚款的行政处罚。

针对“京东”“拼多多”“淘宝”“微店”等电商平台存在售卖不良视频、无资质商品等问题，北京、上海、浙江等地网信办依法约谈平台相关负责人，责令限期全面整改，并严肃处理相关责任人。

针对“凤凰网”“凤凰新闻客户端”“学习与记录网”等网站平台持续传播低俗庸俗信息，扰乱网络信息传播秩序等行为，北京、广东等地网信办依法约谈其相关负责人，责令其立即停止违规行为，全面清理违法不良信息。

各级网信部门会同有关部门坚决查处网上危害国家安全类违法信息和违法行为，依法关停“有投票网”“壹零壹零传媒广告”“名字网”“测试蛙”“中视天宇”等一批传播危害国家安全信息的违法网站；相关网站平台依据用户服务协议关闭“奉贤老乡”“群微语”“洪水之涛”“木舟说”“胡说胡没理”等一批违法账号。

各级网信部门依法查处其他各类违法信息和行为，会同电信主管部门依法关闭“中新资讯网”“中国新报网”“中华新闻社网”“自贸区新闻网”“北方网”等一批未经许可违规从事互联网新闻信息服务的网站；关闭“热辣夏天”“晶莹的水滴”“草草影院”“国内精品”“次元社”等一批淫秽色情网站；关闭“开心棋牌”“兴发娱乐”“钻石国际”“曼巴体育”“亚美娱乐”等一批游戏类赌博网站；关闭“村兔合购”“诱导注册”“乐旺购”“二次元之家”“稚初代刷”等一批网络诈骗网站；关闭“江阴新闻网”“志愿银川”“河北新闻”“韶关新闻”“河南省住房和城乡建设厅”等一批侵权假冒网站；关闭“运势平台”“易学天地”“正坤风水”“世嘉楼宇”“登云网”等一批封建迷信网站；关闭“期刊论文”“北京论文”“中国论文资源库”“中国论文”“医学论文发表”等一批从事有偿论文代写代投非法中介服务并虚假备案网站。

(责编：许维娜、夏晓伦)