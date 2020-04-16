原标题：消费回暖 中国零售企业销售额持续攀升

中新社北京4月16日电 (记者 李晓喻)中国消费进一步回暖。中国商务部16日公布的最新数据显示，4月上旬重点监测零售企业日均销售额比3月下旬增长3.1%。

商务部新闻发言人高峰在当天举行的新闻发布会上称，随着国内疫情防控形势不断好转，居民外出日渐活跃，复工复产稳步提升，市场人气逐步回升，市场销售明显增长。

另据官方数据，3月全国5000家重点监测零售企业销售额已经比2月份回升15.8个百分点，4月初清明节小长假期间，餐饮、旅游休闲消费也有显著增长。

目前中国不少地方正在出台更多措施刺激消费。南京提出要试行每周休息2.5天，让人们有更多时间消费，扩大优质消费品进口；广东各地已派发消费券超过3亿元人民币，覆盖餐饮、住宿、旅游、零售等多个领域，广州等地还准备深耕“直播带货”，培育受消费者欢迎的“网红”品牌。

商务部此前称，随着一系列促进消费回补释放政策措施落地见效，后期中国消费将逐步恢复，消费长期稳定和持续升级的发展趋势不会改变。(完)

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