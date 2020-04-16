原标题：中国饭店协会：3月份超9成餐企客流量不足去年一半

中新网客户端4月16日电(吴涛)16日，中国饭店协会发布报告称，3月份，客流量比去年同期下降50%以上的餐企占比高达94.61%，客流量恢复到去年同期50%-80%水平的餐企占比为4.90%，客流量恢复到去年同期80%以上水平的餐企占比仅为0.49%。

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