政企联手共同发力 助力退役军人高质量就业创业

中新网北京4月15日电 四川省内江市退役军人事务局与军蒂企业管理集团(军地集团)采用远程云签约的方式，近日，分别在北京和四川省内江市签订了“服务退役军人就业创业战略合作协议”。
双方一致同意在加强服务退役军人就业创业领域开展多元化合作，共同提供就业创业支持，共同拓展服务方式，开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训，优化就业创业环境，促进多种渠道就业，优质服务内江市退役军人就业创业，充分发挥退役军人在经济社会改革发展中生力军作用。
内江市退役军人事务局党组书记、局长易铭鑫表示，内江市退役军人事务局与军地集团签订服务退役军人就业创业战略合作协议，是贯彻落实国家退役军人事务部、四川省退役军人事务厅的要求，引入社会力量参与退役军人就业创业工作的有益尝试，对推动政府机构、企事业单位和社会力量共同做好退役军人工作，在全社会形成关心关爱退役军人的浓厚氛围具有重要意义。希望今后携手军地集团，立足新时代服务退役军人就业创业工作新要求，探索社会化服务退役军人就业创业工作新模式，营造“让军人成为全社会尊崇的职业”的良好社会氛围，切实把好事办好、办实。(完)
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】