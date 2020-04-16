政企联手共同发力 助力退役军人高质量就业创业

中新网北京4月15日电 四川省内江市退役军人事务局与军蒂企业管理集团(军地集团)采用远程云签约的方式，近日，分别在北京和四川省内江市签订了“服务退役军人就业创业战略合作协议”。

双方一致同意在加强服务退役军人就业创业领域开展多元化合作，共同提供就业创业支持，共同拓展服务方式，开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训，优化就业创业环境，促进多种渠道就业，优质服务内江市退役军人就业创业，充分发挥退役军人在经济社会改革发展中生力军作用。

内江市退役军人事务局党组书记、局长易铭鑫表示，内江市退役军人事务局与军地集团签订服务退役军人就业创业战略合作协议，是贯彻落实国家退役军人事务部、四川省退役军人事务厅的要求，引入社会力量参与退役军人就业创业工作的有益尝试，对推动政府机构、企事业单位和社会力量共同做好退役军人工作，在全社会形成关心关爱退役军人的浓厚氛围具有重要意义。希望今后携手军地集团，立足新时代服务退役军人就业创业工作新要求，探索社会化服务退役军人就业创业工作新模式，营造“让军人成为全社会尊崇的职业”的良好社会氛围，切实把好事办好、办实。(完)

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