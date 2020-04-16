原标题：商务部：加工贸易严峻形势前所未有

中新网客户端4月16日电(谢艺观)商务部新闻发言人高峰16日在发布会上表示，加工贸易“两头在外”，受疫情影响更为快速和直接，面临需求端和供给侧的“双向挤压”，严峻形势前所未有。正在会同有关部门和地方，狠抓国务院出台的外贸融资、出口信保、出口退税等一系列惠企政策的落地；通过加强跨部门、跨地域的调度，协调解决企业在用工、物流、通关、履约等方面面临的困难；搭建线上线下产销对接平台，支持企业开拓多元化市场，支持加工贸易产品内销，全力保企业、保订单，稳定产业链供应链。

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