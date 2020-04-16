10名罗城“店小二”上岗服务 汨罗七大举措优化营商环境

湖南日报4月13日讯（记者 张璇 通讯员 杨莎莎）“所有来汨罗的投资者、创业者，都是我们的客人。客人有什么要求，我们就提供什么服务。”在4月10日召开的汨罗市优化营商环境新闻发布会上，汨罗市首批10名罗城“店小二”集体亮相，并对社会做出公开承诺。

汨罗市政府办主任、罗城“店小二”组长刘勇介绍，10名罗城“店小二”都是该市职能部门主要负责人，是优化营商环境的政策宣传员、项目代办员、企业指导员、热线办理员。该市将对“店小二”工作进行量化评价，把走访多少家企业、为项目解决多少问题以及服务对象和社会各界的综合评价，本单位在营商环境第三方测评中的满意度，作为主要评价标准。

除了建立罗城“店小二”制度外，汨罗市还推出6项优化营商环境举措，即整体搬迁政务中心，深化“最多跑一次”改革，加速企业开办110改革、不动产登记160改革、工程建设领域170改革等“三项改革”，规范中介服务，优化报装程序，加强联企帮扶等。

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