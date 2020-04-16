中信银行发布信用卡积分新规

人民网北京4月16日电 随着我国消费型经济的不断发展，信用卡金融产品和移动支付业务在拉动国内消费市场方面，发挥着重要作用，持续保持稳定增长态势。根据中国人民银行发布《2019年支付体系运行总体情况》公告来看，我国移动支付业务增速较快，2019年全年总计交易笔数同比增长67.57%，交易金额同比增长25.13%，银行卡交易继续保持双位数高增长。在此背景下，中信银行信用卡因应消费市场所需，适时优化调整产品规则。
据了解，中信银行信用卡中心发布公告，自2020年6月1日起，将全面实行信用卡积分新规，对于网络支付、线下刷卡商户范围均作出优化调整。其中，用户通过银联云闪付APP、财付通、支付宝、美团支付、京东支付、小米支付、翼支付以及中信银行“动卡空间”APP等网络渠道刷卡的积分累积将不设上限，同时，新增43个线下刷卡交易记积分的商户类别。
据介绍，本次信用卡积分新规生效后，持卡用户通过银联云闪付APP、银联二维码、银联手机闪付、财付通、支付宝、美团支付、京东支付、小米支付、翼支付以及中信银行“动卡空间”APP产生的支付交易，累计信用卡积分的数量将不再设有上限，更好的符合当前用户使用网络支付、移动支付的消费习惯。
同时，还新增了43个线下交易记积分的商户类别，新扩充的商户涵盖了从医疗器械、物流服务到理发、摄影、家政等日常消费场景，届时，该行信用卡线下交易计积分商户类别将从110个扩大至153个。此外，为了充分发挥中信银行信用卡“商旅+”产品体系的特色优势，为用户提供更精准的航空里程累积通道。
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