枫叶出行CEO金晓磊：高品质出行需求或将加速释放

人民网北京4月15日电（记者夏晓伦）自疫情发生以来，百姓出行方面的消费需求出现了明显下滑，汽车租赁行业也受到不小影响。对此，枫叶出行首席执行官金晓磊在接受记者采访时表示，随着消费升级以及大众消费观念的转变，特别是疫情期间用户对卫生、安全等方面的更高要求，汽车租赁行业或将面临再一次的发展机遇。

众所周知，在租车行业，出租率越高，企业营收往往越高，而疫情对于整个出行行业的影响不言而喻，“百姓足不出户，自然少有乘坐交通工具的需求；企业复工进度缓慢，商务用车也因为需求的锐减和企业资金压力等原因受到一定影响。”金晓磊表示。

但危中有机，金晓磊认为未来的汽车租赁行业，尤其是中高端汽车租赁将成为引领百姓出行的新趋势。

据艾瑞咨询的《疫情影响下的用户消费指数趋势报告》指出，疫情期间居民在出行时，主要选择可以尽量避免与他人接触的私家车和自行车，占比分别为56.3%及19.7%，选择网约车出行的占比仅8.4%。

一位长期关注汽车租赁行业的业内人士表示，长期以来，网约车在某种程度抢占了不少短租和长租市场，而危与机总是相生而伴。如今，网约车用户的流出对于以租车为首的一系列租车平台不失为一个契机。通过此次疫情，老百姓的消费观念也发生了变化，更加注重安全性，同时高品质出行的市占率将持续增加，民众将越来越青睐于服务质量更好，安全、卫生、私密性更好的品牌作为出行选择。

实际上，随着居民收入的稳步增长，人们的消费观念已经由最初吃饱穿暖的传统意识向“吃得健康，穿出品位，住得舒适，行得方便”同步升级。尤其是疫情的出现，也在一定程度上让人们在满足基本生存消费的同时，越来越注重生活质量。

金晓磊还表示，此次疫情还倒逼国内的很多行业更加注重公共卫生条件的改善，“以汽车租赁行业为例，在疫情期间，枫叶出行在交接车时实行了严格的卫生标准。即使疫情完全结束，我们也将继续按照这个标准来执行，尤其是中高端车型的租赁频率没有低端车型那样高，也就留给我们更多时间精心去做安全和卫生等方面的基础工作。”

“另外，随着年轻消费群体的崛起，越来越多的人认为‘租车’比‘买车’更划算，汽车租赁行业也拥有了更多场景。”金晓磊还从消费观念的转变上进行了阐释。

上述业内人士的观点也印证了金晓磊的看法，汽车资产难以保值增值，资产的价值随着时间不断减少，相比购车，租车没有折旧和管理的烦恼，还具有车型可以随时更新、发生交通事故有租赁公司全力协助的便利性，越来越多的人更倾向于租车而非购车，这也将会进一步推动汽车租赁市场的快速发展。

早在两年前，交通运输部和住房城乡建设部就联合发布了《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，规范汽车租赁车辆管理，落实汽车租赁身份查验制度，鼓励分时租赁发展等，对保护用户权益、提高小微型客车租赁有效供给、优化交通出行体系、促进行业健康规范发展具有积极意义。

对于疫情过后租车市场呈现的上升趋势，金晓磊则建议，相关部门应保持跟踪与关注，让还处在发展阶段的汽车租赁行业在法治化、规范化的发展轨道上更好的服务广大民众。

对于枫叶出行的未来发展，金晓磊表示，首先还是要回归业务本质，做好车辆维护并不断提升服务品质，“夯实基础才能稳固发展，未来，枫叶出行有志于成为中高端汽车租赁市场的优秀企业，也有志于打造成世界知名的中国品牌。”

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