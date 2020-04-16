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天猫国际宣布今年孵化1000家“数字化首店”

2020年04月16日17:49  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月16日电 4月16日，天猫进出口事业群总裁刘鹏对外表示，今年要孵化1000家“数字化首店” 。2020年通过加速海外品牌入驻、打造国际商家孵化中心、推出进口旗舰店1.0这三大策略，孵化更多海外品牌的“数字化首店”，全力推进阿里巴巴5年2000亿美元大进口战略。

刘鹏表示，受全球疫情影响，进口市场出现短期波动但长期趋好，我们要降低商家成本，让海外品牌以更低的门槛、更快的速度进入中国市场。疫情下涌现出非常多的新品类和新商品，抓住中国市场的新消费机会，对全球品牌来说至关重要。

据悉，为加速海外品牌入华，天猫国际简化流程，提升审核、入驻、备案效率。特设专职团队为商家提供一对一的中英文入驻服务，并上线自助入驻系统。保障商家入驻一次跑通，30天开店。今年3月，天猫国际成立“商家孵化中心”，通过人群、品类、营销等运营策略支持，帮助品牌快速成长，实现新品90天内成交过百万。

同时，天猫国际今年还将推出进口旗舰店1.0。新店模式下，跨境及一般贸易进口商品的共同销售，拓宽品牌在中国市场的生意规模。

根据官方的介绍，为帮助海外品牌抵御全球疫情影响，今年2月、3月，天猫国际持续推出海外商家扶持措施，为海外商家免除平台服务费，为100多个商家提供5亿低息贷款，减免保税仓租、提供物流头程补贴，加快资金给付提升商家周转效率以及保障备货等。数据显示，今年2月份，天猫国际上中国消费者购买的进口商品同比增长超52%。、

2018年11月的首届进博会上，阿里巴巴宣布，未来五年，阿里大进口将完成2000亿美元的目标，覆盖全球120多个国家和地区重点产业带。2019年第二届进博会上，阿里巴巴已完成原计划阶段性目标的123%。

(责编：任妍、孙阳)
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