一季度各项贷款增加7.1万亿元

本报北京4月16日电 （记者王观）记者从中国人民银行获悉：今年一季度，人民银行灵活运用多种政策工具，金融体系对实体经济的信贷支持力度明显加大，各项贷款增加7.1万亿元。在信贷供给总量增长明显的同时，信贷结构优化，信贷支持的针对性和有效性在增强。

抗疫和受疫情影响大的行业得到有力贷款支持。一季度，卫生和社会工作业贷款新增624亿元，同比多增286亿元；批发零售业贷款新增4418亿元，同比多增2742亿元。

较多中长期贷款流向制造业、基础设施和服务业等领域。一季度，制造业中长期贷款新增2695亿元，同比多增956亿元；基础设施业中长期贷款新增9749亿元，同比多增1312亿元；服务业中长期贷款新增1.54万亿元，同比多增3063亿元。

小微贷款规模和覆盖面恢复向上增长的趋势，预计小微企业受益将持续加大。3月末，普惠小微贷款余额12.4万亿元，同比增长23.6%；普惠小微贷款支持小微经营主体2787万户，同比增长22.2%。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 01 版）

(责编：马昌、岳弘彬)