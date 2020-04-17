中欧班列，缘何快速增长（经济聚焦）

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一季度，中欧班列开行列数和发送箱数实现快速增长，其中3月创下单月开行列数和发送箱数历史新高。

中欧班列的增长超乎预期，又在情理之中，其替代作用强、定制服务佳、回程比重提高等特点是增长的主要原因。随着铁路货运供给侧结构性改革持续推进，技术创新补足运输短板，中欧班列运输将更加高效。

一季度，中欧班列共开行1941列、发送17.4万标箱，同比分别增长15%、18%，综合重箱率达98.1%。

在传统外贸受到疫情较大影响的当下，中欧班列如何实现快速增长？本报记者进行了采访。

单月开行列数和发送箱数创新高

3月30日，满载瓷砖、空调机、冷柜等货物的X9003次列车驶出西安新筑车站，开往乌兹别克斯坦。当日，中欧班列（西安）开行13列，创单日开行历史新高。

“以前都是我们到处找货源，现在每天有发不完的货。通过中欧班列，越来越多的‘中国制造’走出国门，国外优质商品也进入中国家庭。”中国铁路西安局集团有限公司西安西站新筑车站党总支书记黄鑫很自豪。

黄鑫见证了中欧班列的爆发式增长。“以前我们的货运营销人员跑温州、跑宁波，到处去拉货源，因为运价高，西安发货量很小。”他介绍，新筑车站目前一共17条到发线，每天至少有15条是满的，“现在工作量很大，常常加班都干不完。”

新筑车站并非个案。据国铁集团相关部门负责人介绍，3月中欧班列共开行809列、发送7.3万标箱，创下单月开行列数和发送箱数历史新高，同比分别增长30%、36%。

在中欧班列的重要货源地长三角地区，中欧班列一季度已开行438列、发送标箱42350个，同比分别增长35%、39%。其中3月开行中欧班列208列、发送19798个标箱，同比分别增长55%、59%。

“在做好防疫的前提下，长三角复工复产较早，比如苏州的电子产品，合肥的家电、汽配，以及义乌的小商品都是主要货源，且增量可观。”中铁集装箱运输有限公司上海分公司总经理刘锡林说。

在中国西北角的霍尔果斯口岸，3月12日，编组46辆、满载着日用百货等货物的X9091次中欧班列在此出境，前往乌兹别克斯坦。这是乌鲁木齐集结中心开行的第3000列中欧班列。

“3月以来，每天出口岸的中欧班列为10—11列，增长幅度明显。”中国铁路乌鲁木齐局集团霍尔果斯站货运车间主任石红军说，货物当天装车，当天挂运，60多小时就能到达目的地。

替代作用强，定制服务佳，回程比重提高

“我们通过中欧班列将一次性防护服、注射器、口罩原材料熔喷布等防疫物资运往世界各地，为全球抗疫贡献中国力量。”西安陆港多联公司的王亚琪说。

王亚琪的说法具有代表性。中欧班列的增长超乎预期，又在情理之中。

替代作用强，加速中欧班列开行量增长。中欧班列实行分段运输，不涉及人员检疫，在疫情防控形势下具有独特优势，成为保障中欧贸易往来、畅通国际合作防疫物资运输的重要物流通道。

国铁集团有关负责人介绍，针对欧洲疫情日益严重、防疫物资需求逐步加大的情况，国铁集团为国际合作防疫物资运输提供优先保障，确保应运尽运。从3月21日首趟搭载出口欧洲防疫物资的中欧班列自义乌启程以来，截至3月底中欧班列已累计发运防疫物资33.38万件，共494吨。

运行稳定时效强，且有定制服务，是中欧班列保持较快增长的基础。中国外运东北有限公司沈阳分公司班列运营部经理姚翔介绍，前一段时间，沿海外贸企业出口欧洲的产品更多选择海运转运到辽宁营口港、大连港，再通过中欧班列出口。以到俄罗斯莫斯科为例，海运需要40天左右，中欧班列运行时间约12天，可节省2/3以上时间，更划算。

目前各地中欧班列基本都提供“一对一”“一站式”“一条龙”定制服务。中欧班列（西安）先后组织开行沃尔沃汽车、爱菊粮油面粉、彩色液晶电视机、木材等专列；长三角则开通了“义新欧中国邮政号”，13天就可抵达波兰中转，16天到达西班牙马德里，使义乌至欧洲运邮业务实现规模化常态化开行。

回程比重越来越大，为中欧班列开行量增加添砖加瓦。中铁集装箱沈阳分公司透露，今年以来，企业拥有了以俄罗斯板材、欧洲汽车配件、机械设备及日用品为主的固定回程货源，开行的69列中欧班列中，回程班列占总量的30%左右，更多中欧班列实现“重去重回”。

技术创新支持运输“一车到底”

3月27日下午，满载690台中国产沃尔沃XC60汽车的中欧班列“长安号”从西安始发，标志着沃尔沃汽车对欧洲的出口全面恢复。

汽车整车是中欧班列的重要货源。从中国的汽车制造基地运往欧洲，中欧班列的单程运行时间比海运节省约一半。这使得中欧班列汽车运输一直处于增长状态，成都、济南、合肥、西安、长春等地均有运载汽车整车出口的始发中欧班列。

但是，汽车通过中欧班列出口也有短板——换装。中国铁路采用的是1435毫米国际标准轨距，而蒙古、哈萨克斯坦、俄罗斯等国家铁路采用1520毫米的宽轨轨距。这就导致中欧班列“出国”前，必须在铁路口岸办理装卸作业，将货物换装到符合目的地轨距标准的列车上。

“受调度与车辆数量限制，加之车辆交接环节复杂，商品汽车经多次装卸、转运存在较大质损风险，一定程度上制约着商品汽车铁路出口运输的规模化。”中铁特货所属世铁特货公司总经理徐红玮介绍，过去，受制于汽车换装作业程序复杂等因素，出口汽车在口岸换装往往要耗时3—5天。

不过，这个短板已经被补上了。4月13日，一列承载着250台商品汽车的中欧班列，经过更换轮对后，从内蒙古二连浩特口岸边境站出关，驶向蒙古国乌兰巴托站。这趟“只换轮、不换装、不解编”的车型，就是中国铁路自主研发的JSQ型商品汽车专用列车。

“这种专用车型首次走出国门，标志着中国铁路货车实现了与邻国铁路真正的‘接轨’，有望在‘一带一路’上‘一车到底’。”徐红玮介绍，这种为运输商品汽车所设计的专业货运列车，只需要在口岸更换转向架，就可直达目的地，耗时只需要一到两天，换装效率提高至少一倍。

徐红玮表示，新车型常态化出境使用后，能够显著提高国内汽车行业跨欧亚进出口规模化运作能力与专业化水平，填补大批量货源出境运输空白，“这也是铁路货运供给侧改革的重要产品，相信会对中亚、中欧汽运市场产生深远影响。”

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)