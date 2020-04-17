安庆精准复工助力脱贫

本报安庆4月16日电 （记者朱思雄、韩俊杰）“刚刚从镇扶贫站得到消息，闯字户外用品公司招工，包技术培训，不需要经验，你可愿意去？”4月15日，安徽安庆宿松县许岭镇宏兴社区副书记蔡友平来到村里贫困户张伟家里，宣传就业信息。这是近一个月来，他第五次进村当“中介”，这一次，村里3名贫困户找到了工作。

受疫情影响，许岭镇有大量贫困户滞留在家。该镇发动镇村干部，一边对接就业岗位，一边对接贫困户。通过一个月努力，许岭镇有劳动能力的贫困户中，除因自身或家庭特殊情况放弃就业外，2638名贫困人口全部对接成功。

高效的工作，得益于安庆市实施的“五个清仓见底”专项行动。2月份，在疫情防控的关键时期，安庆推出“五个清仓见底”行动，对三返人员、流动人口等五类人进行全面摸排，实现了核酸检测应检尽检、存量清仓见底、增量动态清零。在“网格化”巡察、“地毯式”摸排的过程中，全面掌握了全市外出务工返乡的28.81万贫困劳动力最新情况，逐户逐人进行分类，为后期精准帮扶、复工复产打下坚实基础。

针对暂不能外出的贫困户，安庆精准实施“六个一批”，帮扶农村贫困劳动力就业。截至目前，安庆设置公益岗位4920个，优先安排8000多名贫困户就业；206个就业扶贫车间复工复产，带动贫困人口2543人；跨省定点输送贫困劳动者988人返岗复工……

同时，针对疫情造成的农副产品积压、滞销问题，安庆通过县长组团“直播带货”、消费扶贫等方式，多措并举打通销路。截至目前，安庆累计帮销扶贫产品8251吨、21.4亿元。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)