本报南京4月16日电 （记者王伟健）16日，无锡锡商银行股份有限公司开业暨支持复工复产贷款签约活动举行。

无锡锡商银行是经中国银保监会批准的全国第十九家民营银行，也是江苏省第二家、苏锡常地区首家民营银行。锡商银行总部位于无锡市锡山区，注册资本人民币20亿元，由红豆集团、澄星实业集团等省内8家民营企业共同发起设立，经营范围包括吸收人民币存款、发放人民币贷款、办理国内结算、办理票据承兑与贴现、发行金融债券、从事同业拆借、从事银行卡业务、提供信用证服务及担保、代理收付款项及代理保险业务等。

无锡锡商银行董事长周海江表示，无锡锡商银行将坚持“普惠金融 八方共赢”，积极探索建设具有物联网金融特色的科技型银行。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 07 版）

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