中国不会出现大规模外资撤离

本报北京4月16日电 （记者王俊岭）在今天商务部召开的网上例行新闻发布会上，针对是否存在“外资撤离”问题，商务部新闻发言人高峰表示，经济发展有其内在规律。当前全球产业链供应链格局是各国企业多年来共同努力、共同选择的结果，是各经济体要素成本、产业配套、基础设施等综合因素作用的结果，不是一朝一夕形成的，也不是哪个人、哪个国家能随意改变的。总体看，尽管疫情对在华外资企业造成一定影响，但中国没有也不会出现大规模外资撤离情况。

据悉，今年一季度，受新冠肺炎疫情影响，全国实际使用外资2161.9亿元人民币，同比下降10.8%（不含银行、证券、保险领域，下同）。3月当月，全国实际使用外资817.8亿元，同比下降14.1%，降幅较2月当月收窄11.5个百分点。1—3月，高技术服务业实际使用外资同比增长15.5%，占服务业比重达29.9%。其中，信息服务、电子商务服务、专业技术服务同比分别增长28.5%、62.4%和95%。

相关监测显示，目前在华外资企业复工复产率稳步提升。根据对全国8700余家外资重点企业的调查，截至4月14日，复产率超过70%的外企占72.8%，较上周提高0.9个百分点。有关调查显示，中国华南地区98%的日资企业已恢复生产，开工率达到100%的企业占41.4%，开工率为80%至100%的企业占42.3%，其他地区日企复工也取得积极进展。随着在华生产率先恢复，已有许多日企表达了对中国市场的信心和进一步开展对华投资的意愿。根据中国美国商会2020年《中国商务环境调查报告》，尽管美国在华企业面临疫情等一些问题，但长期看，中国仍会是大多数在华美资企业的重点市场。

“经济全球化是大势所趋，在此过程中出现的问题要通过合作和发展加以解决。各国应该加强合作，适应和引导好经济全球化，在应对疫情给全球经济带来的挑战中发挥各自优势，实现互利共赢。”高峰表示，从短期看，疫情对世界经济和全球产业链产生了重大冲击。各国应共同维护包括医疗物资在内的重点产业链的安全。中国将继续坚定不移扩大对外开放，放宽市场准入，进一步扩大进口，在开放中推动贸易投资自由化便利化，为全球经济复苏和发展做出中国应有的贡献。

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