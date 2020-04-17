“减增降缓服”助中小企业渡难关（锐财经·一手抓防疫 一手促发展（48））

唐志顺制（人民视觉）

河北省唐山市在做好疫情防控的前提下，精准施策，出台财税、金融、社保就业等扶持政策，为中小企业纾难解困，一企一策差别推进企业有序复工复产。图为纺纱女工在唐山市滦南县一纺纱厂车间忙碌。

董 军摄（人民视觉）

99%！在4月16日举行的国务院联防联控机制举行新闻发布会上，工业和信息化部产业政策与法规司司长许科敏介绍，当前全国规模以上工业企业平均开工率已达99%，人员复岗率达到94%，全行业、全产链正同步恢复。

对于复工复产过程中的新问题，特别是中小企业的一些困难，中国打出“减、增、降、缓、服”组合拳，助企业渡过难关。

小微企业复工率显著提升

数据显示，截至目前，91.39%的民营企业已复工，其中49.99%的企业产能利用率超过50%，24.86%的企业产能利用率达到80%以上。第三产业企业复工率达到89.97%，较3月下旬上升了8.21个百分点；大型企业复工复产基本恢复正常，57.84%的已复工大型企业产能利用率在80%以上；小微企业的复工复产提速，复工率达到了86%，较3月下旬有显著提升。

全国各地出台一系列助中小企业降成本的措施，受到企业欢迎：

“减”——减税费。针对小微企业和个体工商户，出台减免增值税的政策，同时提高部分产品的出口退税率，以及阶段性减免企业社保费，免收收费公路的通行费等措施。

“增”——增信贷。通过3次降准、再贷款再贴现向金融机构提供3.55万亿元低成本资金，用于向企业发放低利率贷款，解决企业资金流、流动性短缺问题。

“降”——降成本。针对人工成本、物流成本、资金成本以及用电、用气、用水等生产经营性成本，一系列减免政策陆续出台，帮助降低企业运营成本。

“缓”——缓期限。截至3月底，已对8800亿元企业贷款本息实行延期。同时延长交通运输和餐饮住宿等企业亏损结转年限、缓缴住房公积金。

“服”——优化服务。工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉表示：“这次疫情防控过程中，社区以及志愿者发挥了重要作用。中小企业量大面广、阶段不一、需求多样，因此要动员社会力量提供有针对性的服务。”

“专精特新”中小企业复工率高

秦志辉介绍，当前中小企业复工复产呈现三方面显著特点：

从行业来看，第二产业复工率高于生产性服务业，生产性服务业复工率高于生活性服务业，其中住宿、餐饮业、文化体育和娱乐业等受疫情影响的行业复工率相对来说比较低。

从地区来看，各地区复工复产率呈现齐头并进的趋势。全国25个省份的复工率超过80%，湖北省近日也呈现快速上升的势头。

从企业类型看，“专精特新”中小企业复工率高于中小企业总体水平，规模越大，复工复产率越高。秦志辉指出，这也体现出微型企业复工复产难度目前仍然比较大。

针对这些特点，工信部将推动政策落地落实落细，让企业有更多获得感。

推动龙头企业发挥作用，带动产业链上下游配套中小企业协同复工复产，从而促进大中小企业融通发展。

推动数字化赋能中小企业。“数字化转型感觉摸不着看不到，但实际在日常生活、生产经营中无处不在。”秦志辉指出，实施中小企业数字化赋能专项行动，引导中小企业走“专精特新”发展道路，形成优质企业梯度培育体系，培养新增量、新动能。

推动公共服务体系支撑有力。中小企业工作涉及方方面面，服务体系建设是促进中小企业发展的重要工作内容，要发挥服务体系作用，助力中小企业复工复产。

破解复工复产新难题

不过，复工复产过程中也出现了一些新问题亟待解决。许科敏坦言，随着境外疫情快速扩散蔓延，出现了国际市场需求不足、企业生产成本上升、资金周转困难、国际人流物流不畅等新问题，部分已复工企业面临再次减产停产的风险，产业链、供应链的稳定受到一定冲击。

新问题怎么解决？

激发内需市场活力。许科敏指出，下一步将充分发挥“互联网+”的作用，拉动轻纺、家电、汽车等传统消费，积极支持发展远程医疗、在线教育、数字科普、在线办公等新模式新业态，带动智能终端消费以及服务的消费；加快5G网络、物联网、大数据、人工智能、工业互联网、智慧城市等新型基础设施建设，加快工业、通信业重点项目的开工建设，跟踪抓好重点外资项目的落地。

畅通产业链循环。有关方面将持续梳理重点领域龙头企业及其核心配套企业名单，动态调整、压茬推进，协调解决企业遇到的实际问题，打通难点、堵点，让产业链有效“转”起来，带动产业链上下游、中小企业共同发展。

抓好重点地区重点行业复工复产。对受疫情影响较大、中小企业集中的纺织服装、电子信息、汽车零部件等行业，工信部门将开展专题调研，推动扶持中小企业政策落实落地，研究提出进一步支持的政策建议。

维护国际供应链稳定。中国将加大向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品，保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键环节产品的生产和出口。

(责编：杨光宇、曹昆)