4061家企业捐赠350多亿元抗疫

本报北京4月16日电 （记者邱海峰）责任云研究院15日发布的《企业抗击新冠肺炎疫情研究报告》显示，疫情发生以来，企业迅速响应，积极捐赠。截至4月4日，4061家企业共捐赠351.4亿元。

中国社科院教授、报告主编钟宏武介绍，报告统计范围涵盖企业、企业家和企业员工捐赠，包括现金、基金和有明确作价的物资，统计标准为100万元以上的抗疫专项捐赠。报告显示，1月29日，企业捐赠总额首次超过100亿元；2月7日，总额超过200亿元；2月22日，总额突破300亿元；截至4月4日，4061家企业共捐赠351.4亿元。其中，民营企业捐赠最多，达210.9亿元；有51家企业捐赠规模过亿元。此外，报告遴选了105个企业抗疫案例。

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