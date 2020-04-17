4061家企业捐赠350多亿元抗疫

本报北京4月16日电 （记者邱海峰）责任云研究院15日发布的《企业抗击新冠肺炎疫情研究报告》显示，疫情发生以来，企业迅速响应，积极捐赠。截至4月4日，4061家企业共捐赠351.4亿元。
中国社科院教授、报告主编钟宏武介绍，报告统计范围涵盖企业、企业家和企业员工捐赠，包括现金、基金和有明确作价的物资，统计标准为100万元以上的抗疫专项捐赠。报告显示，1月29日，企业捐赠总额首次超过100亿元；2月7日，总额超过200亿元；2月22日，总额突破300亿元；截至4月4日，4061家企业共捐赠351.4亿元。其中，民营企业捐赠最多，达210.9亿元；有51家企业捐赠规模过亿元。此外，报告遴选了105个企业抗疫案例。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】