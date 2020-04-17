原标题：民营中小企业复产再攻坚 多部门力推政策落实落细

记者从4月16日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉，随着各地区各部门出台一系列政策措施，全国复工复产加快推进。规模以上工业企业平均开工率已达99%，人员复岗率达到94%。此外，民营企业复工率达到91.39%，中小企业复工率达到84%。不过，疫情对民营企业的冲击在短时间内还不能完全消除，小微企业承压仍大。相关部门将着力推动政策落地落实落细，帮助企业渡过难关。

全国工商联经济部部长林泽炎介绍，根据全国工商联4月上旬提交的调研报告，91.39%的民营企业已复工、49.99%的企业产能利用率超过50%，24.86%的产能利用率达到80%以上，全行业、全产业链同步恢复迹象十分明显。值得注意的是，头部企业对上下游带动效应强，有力促进了整体产业链的复工。小微企业的复工复产提速，复工率达到了86%，较3月下旬有大幅的提升。

“中小企业里面绝大部分是民营企业。”工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉指出，根据工信部对部分云平台大数据监测显示，4月15日，全国中小企业复工率为84%。从行业看，第二产业复工率高于生产性服务业，生产性服务业的复工率高于生活性服务业。从地区看，各地区复工复产率呈现齐头并进趋势，25个省份的复工率超过80%。从企业类型看，“专精特新”中小企业复工率高于中小企业整体水平。

为了帮助中小企业纾难解困、渡过难关，国家出台了很多政策，涉及财税、金融、社保、外贸、就业等多个方面，包括减税费、增信贷、降成本、缓期限、优化服务等。

“融资难、融资贵是中小企业面临的老大难问题。”秦志辉表示，针对中小企业资金链紧张问题，工信部指导各地中小企业主管部门摸排中小企业融资需求，“一企一策”推动惠企金融政策落地。同时，指导各地针对中小企业融资需求，通过中小企业融资公共服务平台等形式，加强政银企对接。

林泽炎指出，为解决疫情下中小微企业融资难融资贵问题，全国工商联会同100多家金融机构，推出助微计划。截至目前，服务中小微企业、个体工商户、农户等806.33万户，累计发放贷款3258.31亿元。

不过，秦志辉也指出，微型企业复工复产难度还是比较大的。下一步，工信部将着力推动政策落地落实落细，推动龙头企业发挥作用，促进大中小企业融通发展。实施中小企业数字化赋能专项行动，引导中小企业走“专精特新”发展道路。

全国工商联经济部研究室副主任涂文也指出，根据调研，疫情对民营企业的冲击在短时间内还不能够完全消除。下一步，全国工商联将密切跟踪监测企业的运行状况，及时反映企业意见诉求。配合有关职能部门做好推进政策落实工作，增强企业的政策获得感。创新做好企业服务，帮助企业渡过难关，加快复工复产。

(责编：杨曦、孙阳)