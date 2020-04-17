机构：3月新建住宅价格涨幅略有扩大

16日，国家统计局发布3月份70大中城市商品住宅销售价格变动情况显示，随着新冠肺炎疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，因疫情积压的住房需求呈现出逐步释放的势头，70个大中城市房地产市场价格出现微涨，但总体较为稳定。
易居研究院根据国家统计局数据进行算术平均。计算得知，2020年3月，70个大中城市一二手住宅价格环比涨幅分别为0.13%和0.05%，相比2月分别扩大0.11和0.13个百分点。
具体来看，一线城市方面，初步测算，2020年3月，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.2%。其中，北京持平，上海和深圳分别上涨0.1%和0.5%，广州下降0.5%。二手住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，北京、上海和深圳分别上涨0.2%、0.3%和1.6%，广州下降0.2%。
二三线城市方面，31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，比1月份扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比在连续两个月持平后上涨0.2%。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比也由上月下降0.1%转为上涨0.1%。
诸葛找房数据研究中心分析师国仕英表示，3月份，疫情防控有了很明显的效果，多数城市生产生活秩序都在加快恢复中，因疫情积压的住房需求逐渐释放，带动市场活跃度上涨。中原地产首席分析师张大伟表示，3月全国主要城市的市场成交量相比2月份有明显复苏。
张大伟坦言，3月数据明显向好的主要原因，则是受疫情影响，2月市场整体处于“冰封”状态。此外，3月新建住宅基本属于网签数据释放，大部分二手房成交也是疫情前的意向成交，因此确定市场恢复正常水平甚至回暖仍尚早。
上海易居房地产研究院研究员王若辰表示，“房住不炒”定位并不会因为疫情的影响而动摇。在中央保持房地产调控的定力的背景下，不会出现全面的政策放松。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】