原标题：机构：3月新建住宅价格涨幅略有扩大

16日，国家统计局发布3月份70大中城市商品住宅销售价格变动情况显示，随着新冠肺炎疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，因疫情积压的住房需求呈现出逐步释放的势头，70个大中城市房地产市场价格出现微涨，但总体较为稳定。

易居研究院根据国家统计局数据进行算术平均。计算得知，2020年3月，70个大中城市一二手住宅价格环比涨幅分别为0.13%和0.05%，相比2月分别扩大0.11和0.13个百分点。

具体来看，一线城市方面，初步测算，2020年3月，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.2%。其中，北京持平，上海和深圳分别上涨0.1%和0.5%，广州下降0.5%。二手住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，北京、上海和深圳分别上涨0.2%、0.3%和1.6%，广州下降0.2%。

二三线城市方面，31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，比1月份扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比在连续两个月持平后上涨0.2%。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比也由上月下降0.1%转为上涨0.1%。

诸葛找房数据研究中心分析师国仕英表示，3月份，疫情防控有了很明显的效果，多数城市生产生活秩序都在加快恢复中，因疫情积压的住房需求逐渐释放，带动市场活跃度上涨。中原地产首席分析师张大伟表示，3月全国主要城市的市场成交量相比2月份有明显复苏。

张大伟坦言，3月数据明显向好的主要原因，则是受疫情影响，2月市场整体处于“冰封”状态。此外，3月新建住宅基本属于网签数据释放，大部分二手房成交也是疫情前的意向成交，因此确定市场恢复正常水平甚至回暖仍尚早。

上海易居房地产研究院研究员王若辰表示，“房住不炒”定位并不会因为疫情的影响而动摇。在中央保持房地产调控的定力的背景下，不会出现全面的政策放松。

(责编：杨曦、孙阳)