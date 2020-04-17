住建部：2000年底前的住宅 是老旧小区改造重点

在16日举行的国务院政策例行吹风会上，住房和城乡建设部副部长黄艳透露，我国老旧小区改造将重点改造2000年底前建成的住宅区。值得注意的是，2020年的改造计划较2019年翻番，达到700万户。
老旧小区改造既是补城市民生工程短板，也是作为稳投资与扩张消费相结合的重要抓手。黄艳表示，这项工作既是民生工作，又是发展工作，是一项供给侧改革，打通基层公共服务“最后一公里”。
黄艳表示，老旧小区将重点改造2000年底前建成的住宅区。2019年，我国各地改造城镇老旧小区1.9万个，涉及居民352万户。2020年，计划改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，包括完善小区配套和市政基础设施、环境，提升社区养老、托育、医疗等公共服务水平。
“据我们摸底，仅2000年底前建成的住宅小区就达30亿平方米，再加上2000年之后建成的一些小区也有改造需要。”黄艳指出，由于改造存量大，资金来源是难点。因此，多渠道筹集改造资金，建立改造资金政府与居民、社会力量合理共担机制。中央给予补助，落实地方财政支出责任。地方政府专项债给予倾斜，鼓励社会资本和社会力量参与改造运营。
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