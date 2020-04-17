商务部：多部门共同发力纾困外贸企业

16日，记者在商务部例行新闻发布会上获悉，为了帮助外贸企业应对内外部双重冲击，商务部正在会同有关部门从外贸融资、出口信保、出口退税等多方面发力，切实为企业减负助力，全方位为外贸企业纾困，帮助外贸企业保企业、保订单、开拓市场，从而稳定产业链供应链。
“当前国际疫情严重冲击世界经济，不确定不稳定因素显著增多。加工贸易‘两头在外’，受疫情影响更为快速和直接，面临需求端和供给侧的‘双向挤压’，严峻形势前所未有。”商务部新闻发言人高峰表示，我们正在会同有关部门和地方，狠抓国务院出台的外贸融资、出口信保、出口退税等一系列惠企政策的落地，切实为企业减负助力；加强对企业的“点对点”帮扶，通过加强跨部门、跨地域的调度，协调解决企业在用工、物流、通关、履约等方面面临的困难；搭建线上线下产销对接平台，支持企业开拓多元化新市场，支持加工贸易产品内销，全力保企业、保订单，稳定产业链供应链。
据了解，关于调整的具体种类，主要是随着产业改造升级和节能降耗技术水平的提高，已经不再属于“两高一资”类、符合产业发展政策的产品。商务部将在充分征求有关部门、地方、行业和企业意见的基础上研究确定。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】