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商务部：多部门共同发力纾困外贸企业

记者 王文博 北京报道

2020年04月17日08:09  来源：经济参考报
 
原标题：商务部：多部门共同发力纾困外贸企业

　　16日，记者在商务部例行新闻发布会上获悉，为了帮助外贸企业应对内外部双重冲击，商务部正在会同有关部门从外贸融资、出口信保、出口退税等多方面发力，切实为企业减负助力，全方位为外贸企业纾困，帮助外贸企业保企业、保订单、开拓市场，从而稳定产业链供应链。

　　“当前国际疫情严重冲击世界经济，不确定不稳定因素显著增多。加工贸易‘两头在外’，受疫情影响更为快速和直接，面临需求端和供给侧的‘双向挤压’，严峻形势前所未有。”商务部新闻发言人高峰表示，我们正在会同有关部门和地方，狠抓国务院出台的外贸融资、出口信保、出口退税等一系列惠企政策的落地，切实为企业减负助力；加强对企业的“点对点”帮扶，通过加强跨部门、跨地域的调度，协调解决企业在用工、物流、通关、履约等方面面临的困难；搭建线上线下产销对接平台，支持企业开拓多元化新市场，支持加工贸易产品内销，全力保企业、保订单，稳定产业链供应链。

　　据了解，关于调整的具体种类，主要是随着产业改造升级和节能降耗技术水平的提高，已经不再属于“两高一资”类、符合产业发展政策的产品。商务部将在充分征求有关部门、地方、行业和企业意见的基础上研究确定。

(责编：杨曦、孙阳)
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