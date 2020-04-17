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央地再出组合拳 新一轮惠企大礼包将落袋

记者 班娟娟 王文博 北京报道

2020年04月17日08:10  来源：经济参考报
 
原标题：央地再出组合拳 新一轮惠企大礼包将落袋

　　企业稳，经济才能稳。《经济参考报》记者获悉，围绕为企业减负担为发展增动能，我国在优化营商环境方面不断加码。中央多部门正加快谋划，在减税降费、金融支持、市场准入等多方面将再出组合拳。地方层面也在加快推进，加紧制定实施细则，致力打通政策落地“最后一公里”。专家表示，聚焦企业最关切的领域疏堵点破痛点，营商环境改革正向纵深发展。随着新一轮惠企大礼包加快落袋，市场主体活力有望得到更大激发。

　　多策并举

　　降成本拓融资宽准入齐至

　　今年以来，我国营商环境加快向纵深推进，在减税降费、金融支持、市场准入等方面多策并举，为企业纾困的同时营造更好的发展环境。

　　比如，在减税降费方面，采取对小微企业和个体工商户减免增值税、提高部分产品出口退税率、阶段性减免企业社保费、缓缴住房公积金、免收收费公路通行费、降低企业用电用气价格等措施，加上去年减税降费政策翘尾，可为企业减负1.6万亿元。在金融支持方面，通过3次降准、再贷款再贴现向金融机构提供3.55万亿元低成本资金，用于向企业发放低利率贷款，另外截至3月底已对约8800亿元企业贷款本息实行延期。

　　更多惠企政策红利还将释放。其中，围绕为企业减负，4月14日的国务院常务会议要求，落实落细今年以来出台的支持企业政策措施，助力企业渡难关。研究进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业支持。帮扶制造业和服务业企业缓解房租、用工等成本压力。

　　国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆日前撰文称，接下来积极的财政政策将更加积极有为，继续推进减税降费。确保已出台的减免小规模纳税人增值税、阶段性减免社会保险费、缓缴住房公积金等政策落地见效。

　　围绕放宽市场准入，记者获悉，接下来相关部门将继续深化国资国企改革，优化国有资本布局，深化产权、要素改革，加大电力、电信、铁路、能源等重点行业开放竞争，为民营经济营造良好发展环境。

　　同时，外商投资领域也在酝酿新突破。目前，商务部、国家发展改革委等部门正在加快修订新版的外商投资准入负面清单，将进一步缩减限制领域，更大力度地开放市场。记者从商务部获悉，新版外资准入负面清单将进一步放开一般制造业，重点扩大金融、电信、医疗、教育、养老等领域对外开放，在更多领域允许外资控股或独资经营。

　　密集部署

　　地方全力为企业松绑减负

　　地方层面也在加快相关政策的细化落实，全力为企业松绑减负，疏堵点破痛点。

　　4月16日，甘肃省发布关于贯彻落实《优化营商环境条例》的若干措施，提出严格落实市场准入负面清单和外商投资准入负面清单等制度。进一步打破垄断，开放公共服务领域，坚持公开竞争性选择社会资本，保障各类社会资本平等参与。清理各种准入限制和隐形壁垒。

　　这并不是个例。青海省发展改革委日前也印发通知，要求进一步放宽市场准入，推动“非禁即入”普遍落实，全面提升企业开办便利度，将开办企业压减至3个工作日内。此外，四川、福建等地也纷纷出台举措，要求修改完善相关法律、法规，研究市场准入负面清单事项与现有行政审批流程相衔接的机制，避免出现清单事项和实际审批“两张皮”。

　　宽准入之外，不少地方还将在降成本拓融资上重点发力。无锡市委市政府日前召开2019年度综合考核总结大会暨打造最优营商环境城市推进会，市委书记黄钦强调，要降低融资成本，加大普惠型金融重点领域贷款力度，持续推进“普惠贷”业务开展，支持企业通过资本市场实现多渠道融资；减轻税费负担，用好用足国家支持疫情防控和复工复产各类优惠政策，认真落实减税降费政策，最大限度降低企业制度交易成本和生产经营成本。

　　上海则明确要打造企业全生命周期服务体系，在企业开办、融资信贷、纠纷解决、企业退出等方面持续优化营商环境。在支持中小企业发展上，将在财政扶持、税费减免、金融支持、公共服务等方面制定专项政策，并在本级预算中安排中小企业发展专项资金。

　　此外，湖南、四川等多地纷纷发布方案，提出聚焦纾困解困，打好降本减负的组合拳，在减税降费、解决融资难题、降低要素成本上下硬功夫，针对开办企业、用电用水用气用网、财产登记、纳税、获得信贷等方面出台支持举措。

　　补齐短板

　　切实增强企业获得感

　　营商环境的改善只有进行时，没有完成时。接受《经济参考报》记者采访的多位专家表示，在一系列惠企政策密集出台的同时，还要在强弱项补短板上下功夫，切实增强企业的获得感。

　　中国企业联合会研究部研究员刘兴国表示，当前优化营商环境还有一些关键短板，其中金融服务短板仍较突出。要进一步解决企业融资难融资贵，需要加快发展完善金融基础设施，包括发展中小银行、增加更多直接融资供给、提升大型商业银行服务中小微企业的意愿等。此外，刘兴国表示，从降成本的角度看，目前还有一定空间。例如，可以进一步降低税负，包括增值税与企业所得税；进一步深化要素市场改革，挖掘要素价格下降潜力。

　　“优化要素营商环境，针对企业最为关注、最为敏感的领域进行改革，企业的获得感会更强。”万博新经济研究院副院长、营商环境研究中心主任刘哲也指出，根据调研，企业对降低税收与社保费用的关注度最高，对于人工成本的敏感性最强。减税降费、劳动要素市场改革是降成本的重要方面。进一步降低中小微企业的增值税和所得税，为受疫情冲击较大的困难小微企业提供员工工资补贴，对于稳定企业持续经营的能力和预期具有重要意义。

　　“在大力推出改革措施的基础上，各级政府还要重视执法力度和改革成效，把政策措施落到实处，切实解决企业诉求。”商务部研究院副研究员庞超然认为，要继续深化放管服改革，不断降低制度性交易成本。

(责编：杨曦、孙阳)
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