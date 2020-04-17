老旧小区改造 提升公共服务水平（权威发布）

本报北京4月16日电 （记者赵展慧）住房和城乡建设部副部长黄艳16日在国务院政策例行吹风会上表示，2020年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户。下一步老旧小区将重点改造2000年底前建成的住宅区，完善小区配套和市政基础设施、环境，提升社区养老、托育、医疗等公共服务水平。

据介绍，目前国家大力推进的城镇老旧小区改造工作是此前改造工作的升级版，改造内容更加综合和全面。过去更多是单项改造，比如房屋节能、水电气路等，现在则把改造内容分成三类：基础类，包括水暖气路等市政配套基础设施改造提升、小区建筑物公共部位维修；完善类，包括小区的环境及配套设施改造提升，有条件的加装电梯等；提升类，包括社区公共服务产品的供给，比如养老、托育、卫生防疫、助餐等。改造内容是顺应老百姓的需求，老百姓需要什么就改造什么。

从组织实施机制上看，住房和城乡建设部将指导各地统筹负责，按照居民意愿，推进改造项目有序实施，完善小区长效管理机制。从资金筹措方式看，要建立改造资金政府与居民、社会力量合理共担机制。从2019年开始，国家将城镇老旧小区改造纳入保障性安居工程，安排中央补助资金支持。一方面，中央给予补助，落实地方财政支出责任，地方政府专项债给予倾斜；另一方面还要鼓励社会资本和社会力量参与改造运营，帮助完善社区公共服务供给，以服务设施长期运营收入作为盈利点。此外，从改造的要求来看，此次老旧小区改造更强调建立长效管理机制，包括物业管理模式、小区管理规约。

2019年，各地改造城镇老旧小区1.9万个，涉及居民352万户。住房和城乡建设部会同相关部门去年对213个老旧小区开展了调研，并指导山东、浙江2省及上海、青岛等8市开展深化试点工作。

截至目前，31个省区市和新疆生产建设兵团对计划开工的项目已经全部启动前期工作，对已开工需要继续建设的项目，除仍对小区实行封闭管理和未进入施工季的地区，其他地区的项目都在有序复工。

经过摸底，需要改造的2000年以前建成的老旧小区大约有30亿平方米，2000年之后建成的一些小区也有改造需要。黄艳表示，目前城市基层社区的公共服务产品供给不足，要通过老旧小区改造把公共服务的“最后一公里”打通，满足老百姓的需求。

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 03 版）

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