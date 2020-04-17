成都高新区：为经济发展注入活力

日前，总投资130亿元的8个环电子科大集成电路重点项目集中开工仪式在成都高新技术产业开发区（简称“成都高新区”）西区举行。“新基建”开工拉动经济增长之际，成都高新区规上工业企业尽锐出战，在严把防疫关的前提下，安全有序复工，正逐步实现稳产满产。

3月25日，成都高新区企业成都启英泰伦科技有限公司、成都翰辰光翼科技有限公司、成都凡米科技有限公司相继宣布获得融资。目前，成都高新区复工复产按下“快进键”，又恢复了过去的活力与繁忙。这背后离不开成都高新区对“送政策、帮企业，送服务、解难题”专项行动的坚持，离不开精心、细心、暖心的服务。

科技赋能疫情防控

成都高新区企业多，为快速有效地推进疫情防控和社会经济发展，实现防疫复工两手抓，提高工作效率，成都高新区以科技赋能疫情防控，上线疫情防控信息平台，助力全覆盖排查、疫情全面监测和企业复工管理等重点工作。通过线上大数据管理和线下网格化互联互动，实现高效便捷的疫情防控管理和企业、居民服务。在大数据管理和精准对接服务下，成都高新区规上工业企业和501个在建项目已安全有序复工，正逐步实现稳产满产。

在安全复工复产的同时，成都高新区充分发挥企业力量，通过科技手段助力疫情防控。迈克生物研发的核酸检测试剂盒、医联科技紧急上线的义诊平台、卫士通向全国政企用户免费开放的远程办公平台……多种产品和服务在疫情防控关键时期相继推出。同时，针对疫情防控相关物资及技术服务需求，成都高新区聚焦疫情防控“查、测、防、治、教、购、娱、宣”八大关键环节，充分征集区内新经济企业抗击疫情供需信息，持续发布三批《成都高新区新经济科技赋能新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应用场景城市机会清单》，面向社会提供智能温度贴、5G云端医护助力机器人等共计547种产品和服务。截至目前，无糖信息推出的新冠肺炎确诊患者同行程查询工具页面直接访问次数已超过1亿次。

企业复工有序进行

通过体温检测后，TCL王牌电器（成都）有限公司的员工们陆续进入厂区，步入各生产车间，开始作业。随后，机器开始发出轰鸣声，流水线稳步运转。TCL成都公司相关负责人表示，从2月10日起TCL就有序复工，一周左右便恢复产能的70%，如今更是恢复正常水平。

安全是复工复产的前提。TCL成都公司在成都高新区电子信息产业局和公司总部的指导下，对食堂的人员、进材、使用、场地、器具等均进行专人监控，防止送菜人员的交叉感染；利用技术优势自制消毒通道、地面增铺地毯洒消毒水，对所有入园车辆、人员进行入园消毒；实行新、老员工分楼层居住，减少管控难度与风险。

成都高新区AI创新中心的哆可梦公司也在2月上旬复工。上班首日，公司党支部和行政人事部对复工人员逐一核查测体温、对办公区全面清洁消毒，落实午餐分餐等具体工作，积极做好各项疫情防控措施。

为了保障整个园区的正常运作，作为四川省及成都市重要生活必需品应急保供重点联系企业，成都市百余家红旗连锁24小时门店在疫情发生后照常营业；国网四川省电力公司成都市高新供电分公司保障电力供应并推广网上办电程序；医疗用品生产企业扩大产能生产口罩等防护用品，供应园区其他企业复工所需。

政策落地助力科技攻关和稳产满产

为了让企业尽快稳产满产，成都高新区及时推进政策落地，于日前对20家在疫情期间深度参与防疫抗疫工作的企业（机构）给予政策兑现，首批兑现资金455万元。

此外，在成都高新区支持建设项目安全有序复工政策中，对社会投资项目的疫情防控物资补贴也成功发放，通过审核的31家企业申报的45个项目获得政策支持，兑现资金435万元。

在“一人一企”机制的运作下，每个企业都有专人对接，帮助企业走好产品审批“绿色通道”，紧急协调上下游供应商以获得充足物料和零配件，协助企业寻找十万级洁净车间……尽力帮企业解决研发、生产过程中的难题。

生产生活秩序加快恢复的当下，各项疫情防控新科技产品的研发已在成都高新区全面开花，而这些成果的获得都离不开高新区的支持。成都高新区将持续推动扶持政策落地，尽快提高相关政策兑现效率，加快兑现频率，切实有效帮助企业解决困难，进一步助力全球疫情防控和社会经济发展。

数据来源：成都高新区管委会

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(责编：杨曦、孙阳)