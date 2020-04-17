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聚焦上海促进在线新经济（之一）：

上海发力在线新经济 高成长性企业迎来创新变革机遇期

毕磊 许维娜 乔雪峰

2020年04月17日08:29  来源：人民网-财经频道
 

　　发展在线新经济，集聚创新型企业，上海布下了“先手棋”。4月13日，《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020—2022年）》发布，提出花3年时间，将上海打造成具有国际影响力、国内领先的在线新经济发展新高地。

　　《方案》不仅着眼当下，更放眼长远。4个“100+”行动目标，12个重点发展领域，绘就了一张清晰的发展蓝图。其中，集聚“100+”创新型企业被摆在了目标首位，提出要加快培育100家以上掌握核心技术、拥有自主知识产权、具有国际竞争力的高成长性创新企业，聚焦支持10家左右创新型头部企业和领军企业发展。有关专家表示，随着上海营商环境的不断优化，支持政策的细化落实，高成长性企业将迎来创新变革机遇期。

　　——危中有机

　　上海以改革挖掘新潜能

　　疫情期间，让人看到了在线新经济的蓬勃力量。足不出户就可以网购生鲜，在家里就可以“云监工”，甚至“云旅游”。今年一季度，喜马拉雅、哔哩哔哩、拼多多等“上海方阵”的创新型企业也表现不俗，成为在线经济的一大亮点。

　　在线新经济是借助人工智能、5G、互联网、大数据、区块链等智能交互技术，与现代生产制造、商务金融、文娱消费、教育健康和流通出行等深度融合，具有在线、智能、交互特征的新业态新模式。

　　艾媒咨询首席执行官张毅在接受人民网记者采访时表示，发展“在线新经济”，加快培育高成长性创新企业是当前战“疫”突围的关键着力点。眼下新冠肺炎疫情还在全球肆虐，在这样的背景下提出促进在线新经济的发展，是危中寻机、化危为机，从政策上为优质的在线新经济企业和品牌产品保驾护航。

　　上海交通大学上海高级金融学院市场营销学教授陈歆磊认为，疫情对在线新经济最直接的影响是极大地降低了获客成本。但是，这只是短期红利，大潮过后，还有多少顾客能够留下才是决定输赢的关键。疫情中有一些在线创新企业表现突出，很可能成长为未来经济的新增长点，而新机会若没有快速抓住并放大，可能会错过风口期。

　　来自企业的案例也说明这一点，据拼多多数据研究院副院长陈秋介绍，平台上线的直播功能本来是响应企业端需求的服务插件，没想到变成了农产品销售业务上的“黑马”。

　　在上海市经济信息化委员会主任吴金城看来，作为特大型城市的上海，产业门类齐全、各类应用场景丰富，具备新业态率先萌发和成长的先天条件。

　　他表示，为了应对新冠肺炎疫情，上海市制定发布的促进在线新经济发展的《行动方案》，就是要把这段时期涌现出的好做法加以固化和推广，打造经济发展新场景新动能，助力疫情防控和经济转型升级。催生和固化疫情中涌现爆发的优质企业和品牌产品，为上海产业高质量发展打造新亮点、创造新标杆，形成经济发展新增量。

　　事实上，上海在线经济布局已久。据艾媒咨询近日发布的2020中国“TOP100新经济头部企业”研究报告显示，来自上海的企业数量达到了20家，占比达1/5。这些企业主要分布在人工智能、电商零售、新型移动出行等新兴领域，与上海“在线新经济”的发展脉络相吻合，是加快培育壮大经济发展的新生力量。

　　——精准施策

　　上海以硬核行动亮决心

　　新科技孕育新产业。在新一轮的产业变迁中，技术突破与政策支持都缺一不可。一家投资机构的负责人告诉记者，上海新技术、新产业、新品牌不断涌现的背后，是上海新一轮改革开放的速度明显加快。

　　在《方案》中，两个专项行动为集聚“100+”创新型企业提供了硬核支持。其一是智能交互核心技术的攻关，其二是创新型企业的培育。

　　《方案》提出一系列攻关核心技术的路径：首先是推进基础理论与关键技术研究，建设产学研用结合的高水平开放式协同创新平台。 其次是推进数据技术的创新应用，加快区块链和大数据技术突破。第三则是鼓励智能交互技术跨界融合创新，提升智能家居、智能穿戴、在线消费、健康服务等领域集成应用水平。

　　在创新型企业培育方面，最为关注的就是企业所处营商环境和政府扶持政策。《方案》提出要采取奖励、资助、贷款贴息、购买服务等方式，精准、连续、滚动支持一批拥有核心技术、用户流量、商业模式的在线新经济领域创新型头部企业和领军企业。另外，《方案》提出要通过“云招商、云洽谈、云签约”等方式，积极开展招商引资和投资服务，建立常态化模式。《方案》还提出，要引导支持风险投资、创业投资、股权投资等机构重点投向在线新经济领域。充分发挥“科创板”功能，支持鼓励在线新经济领域的高成长性创新企业优先在科创板上市。

　　上海的研发力量、市场规模、管理水平和资本平台正在嫁接中国产业升级的强大动力。“呼吁社会各界关心和支持上海在线新经济发展，诚邀海内外投资家、企业家、创业家来上海大显身手、投资兴业。”吴金城也在新闻发布会上发出了诚挚的邀约。

　　看到这样的专项行动，让很多创新型企业喜出望外。对此，禾赛科技首席执行官李一帆表示，高成长性创新企业需要具有强大的企业创新体系，具备持续创新的能力，在科研投入、知识产权、融资能力以及年营业收入、净利润增长率等各个方面都要有突出的表现。《方案》对“无接触”配送、新型移动出行等领域的支持，也正是对禾赛科技等自动驾驶产业链企业的支持。在他看来，上海在线新经济的崛起是“呼之欲出”。

　　——面对挑战

　　上海争做金牌“店小二”

　　互联网产业的发展道路并非一帆风顺，过去这些年，上海在无人物流、无人零售、在线金融、在线教育、在线医疗等产业都有所发展，但也遇到了不小的障碍。

　　张毅认为，政府和机构在支持头部企业发展的过程中，最基本的前提还是要遵循市场规律，“在此基础上，一企一策的方式也会让企业拥有更多的自主权和灵活性，这一点对于培育创新型领军企业也至关重要。”

　　“同时，聚焦支持10家左右创新型头部企业和领军企业发展，这就要求不能只跟上海本地企业竞争，不能只跟国内同行业企业竞争，而要将视野放眼全球，从全球化的角度去制定发展战略。企业自身发展是如此，政府的支持也应如此。” 张毅建议。

　　在未来，人才和资金也将成为创新型企业发展的两大挑战。这样的难题该如何破解？首先，面临不同的文化、政治、制度背景，要与国外顶尖高校合作，培养自己的人才梯队，并吸纳有经验的高端人才；其次，要突破区域的界限，与来自世界各地的优质资源合作，以进行更好地本土化。

　　实际上，对于创新型企业未来发展面临的挑战，《方案》已经从顶层设计的角度给出了解决方案。接下来，最重要的就是实施细则的出台和执行。“未来，如何从政策的顶层设计到实施细则进行全方位规划，将决定上海在线新经济能否取得持续、高质量的发展。” 李一帆表示。

　　“我们将不断优化营商环境，努力当好金牌‘店小二’，细化落实专项支持政策，持续发力、久久为功，为上海产业高质量发展打造新亮点、创造新标杆，形成经济发展新增量。”吴金城的表态则给很多创新型企业吃下了一颗定心丸。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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