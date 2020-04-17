一季度GDP同比下降6.8% 3月主要经济指标降幅明显收窄 

人民网北京4月17日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，一季度国内生产总值（GDP）206504亿元，按可比价格计算，同比下降6.8%。分产业看，第一产业增加值10186亿元，下降3.2%；第二产业增加值73638亿元，下降9.6%；第三产业增加值122680亿元，下降5.2%。

统计局表示，一季度，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，疫情防控形势持续向好，我国本土疫情传播基本阻断，复工复产加快推进，关系国计民生的基础行业和重要产品稳定增长，基本民生得到较好保障，经济社会发展大局稳定。

农业生产基本平稳，粮食生产形势较好

一季度，农业（种植业）增加值同比增长3.5%。目前，全国主要农区气候条件总体有利，春耕春播进展顺利，冬小麦整体长势好于上年和常年。3月底，全国冬小麦一、二类苗播种面积比重达到87.2%，比上年同期增加3.5个百分点。一季度，禽蛋产量增长4.3%，牛奶产量增长4.6%，猪牛羊禽肉产量1813万吨。生猪产能持续恢复，一季度末，生猪存栏32120万头，比上年四季度末增长3.5%，其中能繁殖母猪存栏3381万头，增长9.8%。

工业生产下降，基础原材料产业和高技术制造业保持增长

一季度，全国规模以上工业增加值同比下降8.4%。其中，3月份规模以上工业增加值同比下降1.1%，降幅较 1-2月份收窄12.4个百分点；环比增长32.13%，工业产出规模接近去年同期水平。分经济类型看，一季度国有控股企业增加值同比下降6.0%；股份制企业下降8.4%，外商及港澳台商投资企业下降14.5%；私营企业下降11.3%。分三大门类看，采矿业增加值下降1.7%，制造业下降10.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降5.2%。基础原材料和新产品生产保持增长，天然气、无纺布、化学药品原药、原油、十种有色金属、乙烯和粗钢产量分别增长9.1%、6.1%、4.5%、2.4%、2.1%、1.3% 和1.2%；自动售货机、售票机，电子元件，集成电路，城市轨道车辆，太阳能电池产量分别增长35.3%、16.2%、16.0%、13.1%和3.4%。3月份，高技术制造业同比增长8.9%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.9%。工业机器人和发电机组产量分别增长12.9%和20.0%。

服务业生产下滑，新兴服务业增势良好

一季度，第三产业增加值同比下降，其中信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长13.2%和6.0%。3月份，全国服务业生产指数下降9.1%，降幅较1-2月份收窄3.9个百分点。1-2月份，规模以上服务业企业营业收入下降12.2%，其中互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入分别增长10.1%和0.7%。3月份，服务业商务活动指数为51.8%，比上月回升21.7个百分点。其中交通运输、仓储和邮政业，零售业和货币金融服务等行业商务活动指数相对较高，分别为59.3%、60.6%和62.9%。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为56.8%，比上月回升17.1个百分点，企业对市场发展信心增强。

市场销售减少，生活必需品销售和实物商品网上零售较快增长

一季度，社会消费品零售总额78580亿元，同比下降19.0%。其中，3月份社会消费品零售总额26450亿元，下降15.8%，降幅比1-2月份收窄4.7个百分点；商品零售下降12.0%，降幅比1-2月份收窄5.6个百分点。按经营单位所在地分，一季度城镇消费品零售额67855亿元，下降19.1%；乡村消费品零售额10725亿元，下降17.7%。按消费类型分，餐饮收入6026亿元，下降44.3%；商品零售72553亿元，下降15.8%。与居民生活密切相关商品呈现增长态势，限额以上单位粮油、食品类，饮料类和中西药品类商品分别增长12.6%、4.1%和2.9%，比1-2月份分别加快2.9、1.0和2.7个百分点。全国网上零售额22169亿元，同比下降0.8%。其中，实物商品网上零售额18536亿元，增长5.9%，比1-2月份加快2.9个百分点；占社会消费品零售总额的比重为23.6%，比1-2月份提高2.1个百分点。

投资活动放缓，电子商务、专业技术服务和抗疫相关行业投资增长

一季度，全国固定资产投资（不含农户）84145亿元，同比下降16.1%，降幅比1-2月份收窄8.4个百分点。分领域看，基础设施投资下降19.7%，制造业投资下降25.2%，房地产开发投资下降7.7%，降幅分别比1-2月份收窄10.6、6.3和8.6个百分点。全国商品房销售面积21978万平方米，下降26.3%；商品房销售额20365亿元，下降24.7%，降幅分别比1-2月份收窄13.6和11.2个百分点。分产业看，第一产业投资下降13.8%，第二产业投资下降21.9%，第三产业投资下降13.5%；民间投资47804亿元，下降18.8%，降幅分别比1-2月份收窄11.8、6.3、9.5和7.6个百分点。高技术产业投资下降12.1%，降幅小于全部投资4.0个百分点，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别下降13.5%和9.0%。高技术制造业中，计算机及办公设备制造投资增长3.2%。高技术服务业中，电子商务服务投资增长39.6%，专业技术服务投资增长36.7%，科技成果转化服务投资增长17.4%。社会领域投资下降8.8%，其中卫生领域投资下降0.9%，降幅低于全部投资15.2个百分点，生物药品制品制造业等与抗疫相关行业投资保持增长，重点防疫工程建设快速推进。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）比上月增长6.05%。

货物进出口减缓，贸易结构继续改善

一季度，货物进出口总额65742亿元，同比下降6.4%。其中，3月份进出口总额24459亿元，同比下降0.8%，降幅比1-2月份收窄8.7个百分点。出口12927亿元，下降3.5%；进口11532亿元，增长2.4%，其中一般贸易进口增长4.0%。一季度，出口33363亿元，下降11.4%；进口32380亿元，下降0.7%。进出口相抵，贸易顺差983亿元。贸易结构继续优化。一般贸易进出口占进出口总额的比重为60.0%，比上年同期提高0.4个百分点。一季度，全国规模以上工业企业实现出口交货值24082亿元，同比下降10.3%，降幅比1-2月份收窄8.8个百分点。3月份，全国规模以上工业企业实现出口交货值10307亿元，增长3.1%。

居民消费价格涨幅回落，工业生产者出厂价格降幅扩大

一季度，全国居民消费价格同比上涨4.9%。其中，3月份全国居民消费价格同比上涨4.3%，涨幅比2月份回落0.9个百分点；环比下降1.2%。一季度，城市上涨4.6%，农村上涨5.9%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨14.9%，衣着上涨0.2%，居住上涨0.2%，生活用品及服务上涨0.2%，交通和通信下降1.5%，教育文化和娱乐上涨1.9%，医疗保健上涨2.2%，其他用品和服务上涨4.9%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.6%；鲜菜价格上涨9.0%，由2月份的上涨10.9%转为3月份下降0.1%；猪肉价格上涨122.5%，其中3月份上涨116.4%，比2月份回落18.8个百分点。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.3%。

一季度，全国工业生产者出厂价格同比下降0.6%。其中3月份同比下降1.5%，环比下降1.0%，同比降幅比1-2月份扩大1.1个百分点。一季度，全国工业生产者购进价格同比下降0.8%。其中3月份同比下降1.6%，环比下降1.1%。

全国城镇调查失业率有所下降，就业形势总体稳定

一季度，全国城镇新增就业人员229万人。3月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比2月份下降0.3个百分点；其中25-59岁群体人口调查失业率为5.4%，低于全国城镇调查失业率0.5个百分点，比上月下降0.2个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.7%，与上月持平。3月份，全国企业就业人员周平均工作时间为44.8小时，比上月增加4.6小时。2月末，外出务工农村劳动力总量12251万人。

居民名义收入增加实际收入减少，城乡居民人均可支配收入比值略有缩小

一季度，全国居民人均可支配收入8561元，同比名义增长0.8%，扣除价格因素实际下降3.9%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入11691元，名义增长0.5%，实际下降3.9%；农村居民人均可支配收入4641元，名义增长0.9%，实际下降4.7%。从收入来源看，全国居民人均工资性收入同比名义增长1.2%，经营净收入下降7.3%，财产净收入增长2.7%，转移净收入增长6.8%。城乡居民人均收入比值2.52，比上年同期缩小0.01。全国居民人均可支配收入中位数7109元，下降0.7%。

统计局指出，总的来看，一季度，在新冠肺炎疫情冲击下我国经济社会大局保持稳定。同时也要看到，当前国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，我国防范疫情输入压力不断加大，复工复产和经济社会发展面临新的困难和挑战。下一步，要坚决贯彻落实党中央国务院决策部署，进一步统筹做好推进疫情防控和经济社会发展工作，加大力度落实复工复产复市复业政策，着力保障和改善民生，坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

(责编：杨曦、孙阳)