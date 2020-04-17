一季度全国工业产能利用率为67.3%

人民网北京4月17日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，一季度，全国工业产能利用率为67.3%，比上年同期下降8.6个百分点。

分三大门类看，一季度，采矿业产能利用率为67.1%，比上年同期下降6.0个百分点；制造业产能利用率为67.2%，下降9.1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为67.8%，下降3.8个百分点。

分主要行业看，一季度，煤炭开采和洗选业产能利用率为65.0%，食品制造业为61.4%，纺织业为67.2%，化学原料和化学制品制造业为69.5%，非金属矿物制品业为58.0%，黑色金属冶炼和压延加工业为72.4%，有色金属冶炼和压延加工业为72.0%，通用设备制造业为69.6%，专用设备制造业为70.7%，汽车制造业为56.9%，电气机械和器材制造业为68.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业为70.9%。

2020年一季度工业产能利用率

行业 一季度 产能利用率（%） 比上年同期增减（百分点） 工业 67.3 -8.6 其中：采矿业 67.1 -6.0 制造业 67.2 -9.1 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67.8 -3.8 其中：煤炭开采和洗选业 65.0 -3.2 石油和天然气开采业 89.9 -1.4 食品制造业 61.4 -12.4 纺织业 67.2 -10.5 化学原料和化学制品制造业 69.5 -4.1 医药制造业 71.0 -6.4 化学纤维制造业 74.4 -8.8 非金属矿物制品业 58.0 -9.4 黑色金属冶炼和压延加工业 72.4 -6.8 有色金属冶炼和压延加工业 72.0 -6.8 通用设备制造业 69.6 -9.2 专用设备制造业 70.7 -7.7 汽车制造业 56.9 -21.4 电气机械和器材制造业 68.0 -12.2 计算机、通信和其他电子设备制造业 70.9 -7.1

(责编：杨曦、孙阳)