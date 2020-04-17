一季度全国工业产能利用率为67.3%

人民网北京4月17日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，一季度，全国工业产能利用率为67.3%，比上年同期下降8.6个百分点。
分三大门类看，一季度，采矿业产能利用率为67.1%，比上年同期下降6.0个百分点；制造业产能利用率为67.2%，下降9.1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为67.8%，下降3.8个百分点。
分主要行业看，一季度，煤炭开采和洗选业产能利用率为65.0%，食品制造业为61.4%，纺织业为67.2%，化学原料和化学制品制造业为69.5%，非金属矿物制品业为58.0%，黑色金属冶炼和压延加工业为72.4%，有色金属冶炼和压延加工业为72.0%，通用设备制造业为69.6%，专用设备制造业为70.7%，汽车制造业为56.9%，电气机械和器材制造业为68.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业为70.9%。
2020年一季度工业产能利用率
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行业
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一季度
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产能利用率（%）
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比上年同期增减（百分点）
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工业
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67.3
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-8.6
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其中：采矿业
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67.1
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-6.0
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制造业
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67.2
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-9.1
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电力、热力、燃气及水生产和供应业
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67.8
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-3.8
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其中：煤炭开采和洗选业
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65.0
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-3.2
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石油和天然气开采业
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89.9
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-1.4
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食品制造业
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61.4
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-12.4
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纺织业
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67.2
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-10.5
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化学原料和化学制品制造业
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69.5
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-4.1
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医药制造业
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71.0
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-6.4
|
化学纤维制造业
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74.4
|
-8.8
|
非金属矿物制品业
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58.0
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-9.4
|
黑色金属冶炼和压延加工业
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72.4
|
-6.8
|
有色金属冶炼和压延加工业
|
72.0
|
-6.8
|
通用设备制造业
|
69.6
|
-9.2
|
专用设备制造业
|
70.7
|
-7.7
|
汽车制造业
|
56.9
|
-21.4
|
电气机械和器材制造业
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68.0
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-12.2
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计算机、通信和其他电子设备制造业
|
70.9
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-7.1
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