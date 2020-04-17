一季度全国固定资产投资同比下降16.1%

人民网北京4月17日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—3月份，全国固定资产投资（不含农户）84145亿元，同比下降16.1%，降幅比1—2月份收窄8.4个百分点。

其中，民间固定资产投资47804亿元，下降18.8%，降幅收窄7.6个百分点。从环比速度看，3月份固定资产投资（不含农户）增长6.05%。

分产业看，第一产业投资1643亿元，同比下降13.8%，降幅比1—2月份收窄11.8个百分点；第二产业投资25253亿元，下降21.9%，降幅收窄6.3个百分点；第三产业投资57249亿元，下降13.5%，降幅收窄9.5个百分点。

第二产业中，工业投资同比下降21.1%，降幅比1—2月份收窄6.4个百分点。其中，采矿业投资下降3.2%，降幅收窄0.6个百分点；制造业投资下降25.2%，降幅收窄6.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长2.0%，1—2月份为下降6.4%。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比下降19.7%，降幅比1—2月份收窄10.6个百分点。其中，水利管理业投资下降13.6%，降幅收窄14.9个百分点；公共设施管理业投资下降20.5%，降幅收窄11.6个百分点；道路运输业投资下降17.5%，降幅收窄11.4个百分点；铁路运输业投资下降28.6%，降幅收窄3.1个百分点。

分地区看，东部地区投资同比下降12.3%，降幅比1—2月份收窄7.9个百分点；中部地区投资下降27.8%，降幅收窄4.9个百分点；西部地区投资下降10.8%，降幅收窄14.2个百分点；东北地区投资下降14.2%，降幅收窄4.7个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资同比下降16.3%，降幅比1—2月份收窄8.5个百分点；港澳台商企业投资下降13.0%，降幅收窄10.4个百分点；外商企业投资下降9.0%，降幅收窄7.0个百分点。

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